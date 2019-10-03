В Намангане прошли соревнования по легкой атлетике

В спортивном мероприятии приняли участие 400 человек. Среди соревнований: бег на различные дистанции, прыжки в высоту, метание молота и восьмиборье.

ТАШКЕНТ, 3 окт - Sputnik. В Намангане прошел чемпионат Узбекистана по легкой атлетике среди молодежи, сообщает УзА.

Спортивное мероприятие прошло на Центральном стадионе "Баркамол авлод", в нем приняли участие 400 человек.

В соревнованиях в беге на различные дистанции первыми к финишу пришли Тимур Исроилов, Фахриддин Умидкулов, Махмуд Маъсумжонов, Рухшод Маъмуров, Диербек Ахмедов, Зарнигор Холматова, Зайнаб Ахзаткулова, Лобар Абдукаюмова и Дилшода Усмонова.

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В беге с препятствиями на дистанции 110 и 300 метров победителями среди мальчиков признаны Сохиб Каримджонов и Сергей Мешаков, среди девочек - Элина Идрисова и Маржона Жураева.

В спортивной ходьбе на 5000 метров всех оставили позади Далер Исанов и Нилуфар Усмонова.

Самых высоких результатов в прыжках в высоту, длину и тройном прыжке добились Амир Ногаев, Руслан Андреев, Аброр Раджабов, Алина Арипова, Нозима Маъмурова.

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В соревнованиях по метанию молота и ядра не было равных Угилой Норбоевой, Сабине Солиевой, Асаду Муродову, Аслиддину Рахмонбердиеву.

В восьмиборье среди мальчиков золотую медаль выиграл Самандар Махмудов, а в семиборье среди девочек чемпионкой страны стала Угилой Норбоева.