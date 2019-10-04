Третья узбекистанка вышла в 1/8 ЧМ по боксу в Улан-Удэ

ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Представительница сборной Узбекистана Шахноза Юнусова (категория до 69 кг.) пробилась в 1/8 ЧМ по боксу. В стартовом поединке она одолела соперницу из Таджикистана Идимох Холову со счетом 5:0.
После победы она заявила корреспонденту РИА Новости, что ставит перед собой задачу пробиться в призеры турнира.
"Я сейчас немного расстроена, потому что не удалось выполнить некоторые задачи, поставленные тренерами, — сказала Юнусова. — Но это был только первый бой турнира. Мы во второй раз встречаемся с этой соперницей, и я во второй раз выиграла. Моя цель — стать как минимум призером чемпионата мира в Улан-Удэ".
Другая представительница Узбекистана — Фарангиз Хашимова (весовая категория до 54 кг) не смогла ничего противопоставить оппонентке из США Майкии Крепс - 0:5.