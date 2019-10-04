Третья узбекистанка вышла в 1/8 ЧМ по боксу в Улан-Удэ

В столице Бурятии продолжается 11-й чемпионат мира по боксу среди женщин. Во второй день соревнований на ринг вышли две представительницы Узбекистана, но в следующий раунд пробилась только одна.

ТАШКЕНТ, 4 окт – Sputnik. Представительница сборной Узбекистана Шахноза Юнусова (категория до 69 кг.) пробилась в 1/8 ЧМ по боксу. В стартовом поединке она одолела соперницу из Таджикистана Идимох Холову со счетом 5:0.

После победы она заявила корреспонденту РИА Новости, что ставит перед собой задачу пробиться в призеры турнира.

© Sputnik / Евгений Биятов Слева направо: Шахноза Юнусова (Узбекистан) и Идимох Кхолова (Таджикистан)

"Я сейчас немного расстроена, потому что не удалось выполнить некоторые задачи, поставленные тренерами, — сказала Юнусова. — Но это был только первый бой турнира. Мы во второй раз встречаемся с этой соперницей, и я во второй раз выиграла. Моя цель — стать как минимум призером чемпионата мира в Улан-Удэ".

Другая представительница Узбекистана — Фарангиз Хашимова (весовая категория до 54 кг) не смогла ничего противопоставить оппонентке из США Майкии Крепс - 0:5.

© Sputnik / Евгений Биятов Справа налево: Ферангиз Хосимова (Узбекистан) и Майкия Крепс (США) в предварительном поединке в весовой категории до 54 кг на чемпионате мира по боксу AIBA среди женщин в Улан-Удэ.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит 3-13 октября. Всего разыгрываются 10 комплектов наград, Узбекистан представлен в девяти. По итогам второго дня соревнований в 1/8 пробились уже три спортсменки.