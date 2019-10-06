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Райхона Кодирова на Чемпионате мира по боксу

Победа в копилку: представительницы Узбекистана держат планку

© Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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В весовой категории до 60 кг Райхона Кодирова одержала верх над мастером кожаной перчатки из Литвы - Анной Старовоитовой.

ТАШКЕНТ, 6 окт - Sputnik. Первый поединок нашей спортсменки на одиннадцатом женском чемпионате мира по боксу принес ей уверенную победу.

© Sputnik / Евгений Биятов
Начало положено: узбекистанка одержала первую победу на ЧМ по боксу

В весовой категории до 60 кг Райхона Кодирова одержала верх над мастером кожаной перчатки из Литвы - Анной Старовоитовой.

Напомним, в российском городе Улан-Удэ, где стартовал турнир, делегация Узбекистана прибыла в масштабном составе. За победу готовы побороться девять спортсменок.

Соревнования продлятся до 13 октября. Спортсменки будут бороться в десяти весовых категориях, пять из которых - олимпийские.

Теги:
Сборная Узбекистана, Улан-Удэ, победа, Бокс



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