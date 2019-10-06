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Района Кодирова (Узбекистан),

Райхона Кодирова: на ЧМ в Улан-Удэ мы равняемся на наших боксеров-мужчин

© Sputnik / Евгений Биятов
Спорт
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Выступающая в весовой категории до 60 кг узбекистанка Райхона Кодирова пробилась в следующий раунд соревнований. После победы над литовской спортсменкой она заявила, что после триумфа мужской сборной Узбекистана девушки не должны подвести свою страну.

ТАШКЕНТ,  6 окт – Sputnik. Узбекистанка Райхона Кодирова сказала, что намерена сделать всё, чтобы завоевать медаль на женском чемпионате мира по боксу, котрый проходит с 3 по 13 октября в Улан-Удэ.

Кодирова в воскресенье в поединке весовой категории до 60 килограммов победила соперницу из Литвы Анну Старовойтову - 5-0.

"На чемпионате мира выступают очень сильные спортсменки, поэтому я ответственно готовилась к турниру, - сказала Кодирова РИА Новости. - Я не знала свою соперницу, но тренеры мне сказали, что моя тактическая задача - постоянно работать первым номером. И я рада, что у меня это получилось".

Спортсменка добавила, что после триумфального выступления мужской сборной Узбекистана по боксу на ЧМ в Екатеринбурге от женщин также ждут выдающихся результатов.

Слева направо: Шахноза Юнусова (Узбекистан), победившая в предварительном поединке с Идимох Кхоловой (Таджикистан)
© Sputnik / Евгений Биятов
Третья узбекистанка вышла в 1/8 ЧМ по боксу в Улан-Удэ
"Мы стараемся равняться на них. Я сделаю все для того, чтобы стать призером чемпионата мира", — заявила Кодирова.

Она стала пятой участницей от Узбекистана, пробившейся в 1/8 мирового первенства. Всего республику на этом турнире представляют девять спортсменок.

МИА "Россия сегодня" является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.

Теги:
Узбекистан, Россия, Бокс



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