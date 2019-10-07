Тренер сборной Японии: все, что у меня есть, связано с Узбекистаном

Специалист Владимир Шин, работающий в женской сборной Японии по боксу, рассказал об Узбекистане, советской школе и чемпионате мира, проходящем в Улан-Удэ.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Советский боксер, уроженец Узбекистана, а сейчас главный тренер мужской и женской сборных Японии Владимир Шин побеседовал с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Владимир Шин работает в сборной Японии уже на протяжении года. В Улан-Удэ он приехал вместе с женской командой из Страны восходящего солнца. Японцы часто приглашают специалистов по различным видам спорта за два года до начала Олимпийских игр.

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Он сотрудничает не только с женской, но и с мужской командой.

Но с особым вниманием на чемпионате мира тренер наблюдает за представительницами сборной Узбекистана. По словам специалиста, он общается с тренерами команды, они проводят совместные тренировки.

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У Владимира Шина был опыт работы и со сборной Узбекистана. На Олимпиаде 2000 года его команда взяла одну золотую медаль и две бронзовые.

Япония - это временно

"Все, что у меня есть, связано с Узбекистаном: там и мои родители похоронены, и сын там живет. А что касается Японии – это все временно", - рассказал специалист.

17 лет Шин был главным тренером сборной, а также вице-президентом Азиатской федерации любительского бокса. Но сейчас, по его словам, выросло новое поколение тренеров, и они неплохо готовят и подводят спортсменов к важным стартам.

"Владимир Николаевич, все то, что вы нам давали и чему нас учили, мы и сегодня отрабатываем, готовя команду по этим планам", - цитирует узбекских коллег тренер.

"И мне это приятно – то, что труд, отданный Узбекистану, не просто потерял себя, а, наоборот, приобрел ту силу, которая дает право говорить, что страна сейчас является лидером любительского бокса в мире", - отмечает Шин.

Школа СССР дает результат и сейчас

По словам тренера, то, что было в СССР – это была хорошая школа, это была постоянная работа над техникой и тактикой.

Шин вспоминает, насколько же советские спортсмены были техничны, все предвидели и делали бокс настоящим искусством.

"И не было той драки и толкотни, которые вы сами видите сегодня. И можно сказать, что 80 процентов боев – это не бокс. Это толкотня и драка, в которой кто-то нанес два-три удара и ему дают победу", - отмечает специалист.

Напомним, что Шин – бронзовый призер чемпионата мира 1982 года, победитель Кубка мира 1979-го, чемпион СССР 1979 и 1983 годов.