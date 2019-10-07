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Гуласал Султоналиева не смогла пройти в следующий этап

© Sputnik / Евгений Биятов
Спорт
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Тема:
Узбекистанки на женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ (9)
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В весовой категории до 48 килограммов на чемпионате мира по боксу узбекистанка уступила Демми Режтан из Великобритании.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Боксер из Узбекистана Гуласал Султоналиева проиграла британке на чемпионате мира по боксу в Улан-Уде, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана. 

© Sputnik / Евгений Биятов
Слева направо: Демми Режтан (Великобритания) и Гуласал Султоналиева (Узбекистан) в поединке отборочного этапа в весовой категории до 48 кг на чемпионате мира по боксу AIBA среди женщин в Улан-Удэ.

© Sputnik / Владимир Вяткин
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В весовой категории до 48 килограммов Демми Режтан из Великобритании одержала победу над узбекистанкой в 1/8 ЧМ.

Ранее Райхона Кодирова стала пятой участницей от Узбекистана, пробившейся в 1/8 мирового первенства. Всего республику на этом турнире представляют девять спортсменок.

МИА "Россия сегодня" является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.

 

Тема:
Узбекистанки на женском чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ (9)



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