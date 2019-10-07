Гуласал Султоналиева не смогла пройти в следующий этап

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. Боксер из Узбекистана Гуласал Султоналиева проиграла британке на чемпионате мира по боксу в Улан-Уде, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.
Ранее Райхона Кодирова стала пятой участницей от Узбекистана, пробившейся в 1/8 мирового первенства. Всего республику на этом турнире представляют девять спортсменок.
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