Тренер сборной Узбекистана объяснил причины проигрыша Султоналиевой

В Улан-Удэ 3-13 октября проходит чемпионат мира по боксу среди женщин, участницы оспаривают десять комплектов наград.

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Гуласал Султоналиева не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по боксу из-за недостатка опыта, заявил РИА Новости старший тренер женской сборной Узбекистана Камолиддин Муталов.

Сегодня Султоналиева в поединке в весовой категории до 48 килограммов проиграла англичанке Демми Режтан.

"Наша спортсменка неплохо в целом провела поединок, но все же в каких-то моментах ей немного не хватило опыта", — сказал Муталов.

По его мнению, бой был равным, но на его результат повлияло предупреждение, которое спортсменка получила за задержку соперницы. "С нее сняли очко, это и сказалось".

"Мы разбирали тактику англичанки, но Султоналиева в некоторых эпизодах немного запаздывала с принятием решений, и это сказалось", — добавил тренер.

Напомним, чемпионат проходит 3-13 октября в Улан-Удэ, участницы оспаривают десять комплектов наград. Узбекистан на турнире представляют девять спортсменок.

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