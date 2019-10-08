Дома стены помогают: "Хумо" разгромил "Ермак" в матче ВХЛ - видео

В домашней игре на Humo Arena ташкентский хоккейный клуб одолел соперника со счетом 5:1 и прервал серию поражений.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" победил ХК "Ермак" в рамках очередного тура ВХЛ, сообщает пресс-служба ташкентской команды.

Хоккеисты "Ермака" из города Ангарск пропустили от "Хумо" пять шайб, а сами смогли отличиться лишь один раз. В двух предыдущих матчах с "Рубином" и "Югрой" столичный клуб терпел поражения.

Теперь "Хумо" расположился на 26-й строчке и имеет 9 очков за 10 игр.