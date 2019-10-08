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Дома стены помогают: "Хумо" разгромил "Ермак" в матче ВХЛ - видео

Пресс-служба ХК "Хумо"
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (11)
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В домашней игре на Humo Arena ташкентский хоккейный клуб одолел соперника со счетом 5:1 и прервал серию поражений.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Хоккейный клуб "Хумо" победил ХК "Ермак" в рамках очередного тура ВХЛ, сообщает пресс-служба ташкентской команды.

Хоккеисты "Ермака" из города Ангарск пропустили от "Хумо" пять шайб, а сами смогли отличиться лишь один раз. В двух предыдущих матчах с "Рубином" и "Югрой" столичный клуб терпел поражения.

Теперь "Хумо" расположился на 26-й строчке и имеет 9 очков за 10 игр.

Хоккеист Жавохир Расулов
Фото предоставлено Жавохиром Расуловым
Хоккеист Жавохир Расулов: болельщиков "Хумо" скоро услышит весь Ташкент
Недавно корреспондент Sputnik Узбекистан побеседовал с тренером "Хумо" 

Наставник клуба Евгений Попихин рассказал, как формируется команда и какие есть планы для ее укрепления.

Впереди у команды из Ташкента еще один домашний поединок перед серией выездных матчей: 9 октября "Хумо" сразится с командой "Сокол" из Красноярска.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (11)
Теги:
спорт, Федерация хоккея Узбекистана, хоккей



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