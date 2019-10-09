Юнусова и Кодирова не смогли пробиться в 1/4 ЧМ по боксу

Представительницы Узбекистана, выступающие в категории до 69 и до 60 кг, уступили своим соперницам из Монголии и Польши. В четвертьфинале турнира пока только одна спортсменка из этой республики.

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Боксеры из Узбекистана - Райхона Кодирова и Шахноза Юнусова - уступили в своих вторых поединках на чемпионате мира в Улан-Удэ.

Кодирова по решению судей проиграла монгольской спортсменке Намуун Мохор - 1:4, а Юнусова ничего не смогла противопоставить представительнице Польши Каролине Кжевской.

По словам старшего тренера узбекской женской сборной, поражение Рахоны Кодировой выглядело не очевидным, она достойно провела поединок, но судьи отдали победу монгольской спортсменке.

"Поединок с участием Кодировой судьи, на мой взгляд, оценили неверно, — сказал Муталов РИА Новости. — И третий раунд полностью отдали спортсменке из Монголии, этого же не было. Жалко нашу девушку, она достойно провела бой. Очень обидно, это незаслуженное поражение - Райхона стопроцентно не проиграла".

При этом наставник боксеров из Узбекистана согласен, что другая представительница республики — Шахноза Юнусова — уступила закономерно, так как была в этот день не в лучшей своей форме.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проходит в столице Бурятии Улан-Удэ с 3 по 13 октября. В турнире принимают участие боксеры из 75 стран. В четвертьфинал соревнований пробилась пока только одна узбекистанка - Ёдгорой Мирзаева, которая будет бороться за путевку в полуфинал с англичанкой Кэррис Артингстолл.

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