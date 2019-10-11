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Узбекистанец вошел в топ-60 самых перспективных футболистов

© Axbor.sorbon
Спорт
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Полузащитник Жасур Жалолиддинов из клуба "Бунедкор" был признан одним из самых перспективных игроков в мире 2002 года рождения.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Узбекистанец Жасур Жалолиддинов был включен в рейтинг шестидесяти самых перспективных молодых футболистов 2002 года рождения, который составило издание The Guardian.

Игрок выступает на позиции полузащитника за клуб "Бунедкор". В этом сезоне он провел 19 матчей и забил два гола. Издание отмечает, что Жалолиддинов обладает хорошим дальним ударом и тактической выучкой.
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Ассоциация футбола Узбекистана
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Футболист уже дебютировал за молодежную национальную сборную Узбекистана.

Узбекистанец встал в один ряд с такими футболистами, как Анссумане Фати "Барселона", Люсьен Агум "Интер", Адиль Аушиш и Ньянзу Куасси "ПСЖ", Малик Тилльман "Бавария", Андри Лукас Гудьонсен "Реал Мадрид" и Пабло Морено "Ювентус".

Более того, в список попал Мухриддин Хасанов из Таджикистана, играющий за клуб "Парвоз".

Теги:
рейтинг, Федерации футбола Узбекистана, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол



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