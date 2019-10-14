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Товарищеский матч сборных Узбекистана и Южной Кореи U-23

Молодежная сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Южной Кореи

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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Товарищеский матч между двумя сборными U-23 состоялся в южнокорейском городе Чхонан. Гости выиграли со счетом 2:1.

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футбол U-23 обыграла в товарищеском матче сверстников из Южной Кореи со счетом 2:1, сообщает Ассоциация футбола республики.

Матч прошел в Южной Кореи, и поначалу хозяевам сопутствовала удача: они первыми открыли счет - на 29-й минуте встречи отличился Ву Йонг Жеонг. Но во втором тайме гости собрались и перевели поединок в свою пользу. На 48-й минуте счет сравнял Бобир Абдихаликов, а под занавес игры победу узбекской команде принес точный удар Жасура Яхшибаева (на 81-й минуте).

Напомним, действующие чемпионы Азии в возрасте до 23 лет, узбекистанцы уже отобрались на следующее первенство, которое пройдет в Таиланде с 8 по 26 ноября. На этом турнире будет решаться судьба путевок на Олимпиаду-2020 в Токио.




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