Молодежная сборная Узбекистана по футболу обыграла команду Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 14 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футбол U-23 обыграла в товарищеском матче сверстников из Южной Кореи со счетом 2:1, сообщает Ассоциация футбола республики.

Матч прошел в Южной Кореи, и поначалу хозяевам сопутствовала удача: они первыми открыли счет - на 29-й минуте встречи отличился Ву Йонг Жеонг. Но во втором тайме гости собрались и перевели поединок в свою пользу. На 48-й минуте счет сравнял Бобир Абдихаликов, а под занавес игры победу узбекской команде принес точный удар Жасура Яхшибаева (на 81-й минуте).

Напомним, действующие чемпионы Азии в возрасте до 23 лет, узбекистанцы уже отобрались на следующее первенство, которое пройдет в Таиланде с 8 по 26 ноября. На этом турнире будет решаться судьба путевок на Олимпиаду-2020 в Токио.