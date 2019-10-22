Узбекистанцы заняли второе место на теннисном турнире в Бухаре

Представитель Узбекистана Санжар Файзиев и Тимур Хабибулин из Казахстана уступили паре из России Максиму Ратнюку и Михаилу Фурюгину.

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. В теннисном центре "Дилкушо" в Бухаре 12-20 октября проводился турнир "Фьючерс", входящий в цикл соревнований Международной федерации тенниса (ITF) и имеющий призовой фонд 15 тысяч долларов, сообщает УзА.

В турнире, организованном совместно с Федерацией тенниса Узбекистана и Бухарским областным хокимиятом, приняли участие 60 мастеров ракетки из Узбекистана, Беларуси, Грузии, России, Казахстана, Кыргызстана, Украины, США. В отборочных состязаниях участвовали 28 теннисистов.

"Восемь спортсменов, показавших хорошие результаты, получили направления на главный тур состязания наряду с 24 мастерами ракетки, имеющими высокий рейтинг. Десять представителей Узбекистана также находятся в их числе", - говорится в сообщении.

В парных соревнованиях, завершившихся за день до одиночных состязаний, внимание зрителей привлекли представитель Узбекистана Санжар Файзиев и Тимур Хабибулин из Казахстана. Они одержали верх над всеми соперниками еще до финальных состязаний. К сожалению, эта пара в решающем поединке проиграла паре из России Максиму Ратнюку и Михаилу Фурюгину и заняла лишь второе место.

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В финале индивидуальных состязаний в качестве сильнейших спортсменов турнира, вышли на корт россияне Шальва Жанашиа и Максим Ратнюк. В первом сете встречи Шальва одержал победу со счетом 6:3. следующий сет также начался с его активной игры. Однако ситуация поменялась. Преимущество переходило от одного к другому. В результате того, что Шальву в полуфинале начали беспокоить проблемы с плечом и ногой, он начал допускать ошибки. Сумевший собраться с силами более опытный Шальва на тай-брейке одержал победу со счетом 7:6.

Таким образом, он завоевал главный приз турнира.