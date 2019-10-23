"Хумо" подписал контракт с российским форвардом Михаилом Анисиным

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" подписал соглашение с обладателем Кубка Гагарина форвардом Михаилом Анисиным.
Михаил Анисин родился 1 марта 1988 года. Выступал за многие клубы Континентальной хоккейной лиги. Всего в КХЛ провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов и 96 передач).
Клуб "Хумо" занимает десятую строчку в турнирной таблице Конференции 1, в активе команды 15 очков в 15 матчах. В следующем матче узбекские хоккеисты примут воронежский "Буран". Игра пройдет в среду.