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Михаил Анисин

"Хумо" подписал контракт с российским форвардом Михаилом Анисиным

© ХК "Хумо"
Спорт
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Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (13)
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Sputnik Узбекистан

Соглашение со спортсменом рассчитано до конца текущего сезона. Хоккеист будет играть под 78-м номером.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Ташкентский хоккейный клуб "Хумо" подписал соглашение с обладателем Кубка Гагарина форвардом Михаилом Анисиным.

Спортивная арена Хумо в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Как сообщили в пресс-службе клуба, контракт со спортсменом рассчитан до конца этого сезона. Хоккеист будет играть под 78-м номером.

Михаил Анисин родился 1 марта 1988 года. Выступал за многие клубы Континентальной хоккейной лиги. Всего в КХЛ провел 382 матча, набрал 202 очка (106 голов и 96 передач).

Клуб "Хумо" занимает десятую строчку в турнирной таблице Конференции 1, в активе команды 15 очков в 15 матчах. В следующем матче узбекские хоккеисты примут воронежский "Буран". Игра пройдет в среду.

Тема:
Узбекский клуб "Хумо" в ВХЛ (13)
Теги:
Спортсмен, Ташкент, спорт, Контракт, хоккей, Хоккейный клуб "Хумо"



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