В Узбекистане стартовал чемпионат по боксу

Победители и призеры соревнований определятся уже 29 октября. Всего в них примут участие около 200 спортсменов.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Ташкенте во Дворце спорта "Универсал" Ассоциации таэквондо (WTF) Узбекистана стартовал чемпионат Узбекистана по боксу среди взрослых, сообщает УзА.

"Всего в соревнованиях примут участие около 200 мастеров кожаной перчатки в 10 весовых категориях", - говорится в сообщении.

На открытии чемпионата отмечалось, что Узбекистан под руководством президента Шавката Мирзиёева уделяется большое внимание воспитанию духовно и физически здоровой молодежи, развитию спорта как фактора повышения авторитета страны на международной арене, воспитанию молодежи, способной достойно защищать честь республики на мировых аренах, а также ее всесторонней поддержке.

Победители и призеры соревнования определятся 29 октября.