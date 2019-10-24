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В Узбекистане стартовал чемпионат по боксу

В Узбекистане стартовал чемпионат по боксу

НОК
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Победители и призеры соревнований определятся уже 29 октября. Всего в них примут участие около 200 спортсменов.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Ташкенте во Дворце спорта "Универсал" Ассоциации таэквондо (WTF) Узбекистана стартовал чемпионат Узбекистана по боксу среди взрослых, сообщает УзА.

"Всего в соревнованиях примут участие около 200 мастеров кожаной перчатки в 10 весовых категориях", - говорится в сообщении.

На открытии чемпионата отмечалось, что Узбекистан под руководством президента Шавката Мирзиёева уделяется большое внимание воспитанию духовно и физически здоровой молодежи, развитию спорта как фактора повышения авторитета страны на международной арене, воспитанию молодежи, способной достойно защищать честь республики на мировых аренах, а также ее всесторонней поддержке.

Победители и призеры соревнования определятся 29 октября.

Теги:
боксер, Бокс, Узбекистан, Узбекистан, чемпионат, спортивные соревнования, Соревнования, спорт



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