Узбекистан подтянулся в рейтинге FIFA и обогнал Беларусь

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу поднялась на 85-ю строчку октябрьского рейтинга FIFA. Команда Вадима Абрамова обогнала Беларусь, потерявшую за месяц сразу четыре позиции.
По сравнению с сентябрьскими результатами "Белые волки" подтянулись на три строчки. Во многом этому способствовали две победы сборной в матчах отборочного раунда чемпионата мира 2022. Узбекистанцы разгромили своих соперников по группе - сборную Йемена - 5:0, а затем обыграли футболистов из Сингапура - 3:1, возглавив пятерку команд группы D.
Ситуация может существенно поменяться уже в ноябре, после двух матчей отборочного цикла. Узбекистанцы проведут два домашних матча — 14 ноября против Саудовской Аравии, а 19 ноября попытаются взять реванш у палестинцев.