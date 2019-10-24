Узбекистан подтянулся в рейтинге FIFA и обогнал Беларусь

Две последние победы подопечных Вадима Абрамова в отборочном раунде ЧМ-2022 улучшили позиции национальной футбольной сборной в мировом рейтинге. Команда поднялась на три строчки, заняв 85-е место.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу поднялась на 85-ю строчку октябрьского рейтинга FIFA. Команда Вадима Абрамова обогнала Беларусь, потерявшую за месяц сразу четыре позиции.

По сравнению с сентябрьскими результатами "Белые волки" подтянулись на три строчки. Во многом этому способствовали две победы сборной в матчах отборочного раунда чемпионата мира 2022. Узбекистанцы разгромили своих соперников по группе - сборную Йемена - 5:0, а затем обыграли футболистов из Сингапура - 3:1, возглавив пятерку команд группы D.

Среди соперников Узбекистана выше позиция только у Саудовской Аравии (69-е место). Сенсационно обыгравшая в первом круге узбекистанцев и сыгравшая вничью с саудитами команда Палестины вошла в сотню сборных, занимая 99-ю строчку рейтинга FIFA. А вот разгромленный подопечными Вадима Абрамова Йемен скатился сразу на четыре позиции - до 141-го места. Скромнее всех результаты у Сингапура, который также опустился на две строчки (159-е место).

Ситуация может существенно поменяться уже в ноябре, после двух матчей отборочного цикла. Узбекистанцы проведут два домашних матча — 14 ноября против Саудовской Аравии, а 19 ноября попытаются взять реванш у палестинцев.