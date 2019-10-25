Игры стран СНГ: сохранение национальных видов спорта

Первые спортивные Игры стран Содружества независимых государств пройдут уже в следующем году в России.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik, Алексей Стефанов. Решение о проведении Игр стран СНГ было принято по итогам заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств в Москве.

От СНГ к ЕАЭС: в начале транзита >>>

Одна из задач Игр СНГ - сохранение национальных видов спорта членов Содружества как исторического наследия, популяризация и развитие их на международном уровне. Соревнования будут проходить раз в два года. Первые игры пройдут в РФ, далее в других странах в алфавитном порядке русского языка.

"На пространстве Содружества независимых государств проходит немало спортивных состязаний. Это кубок стран СНГ по футболу, который регулярно проходит в Санкт-Петербурге, фестиваль школьного спорта стран СНГ, который уже не раз проходил в Российской Федерации, фестиваль национальных видов спорта стран СНГ, который тоже неоднократно проводился на территории России и других стран СНГ, спортивные игры СНГ, которые проходили в разных странах Содружества, несколько раз на Иссык-Куле, но сейчас по инициативе России принято решение о проведении Игр стран СНГ уже на более солидном уровне", - рассказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета глав правительств СНГ исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

Проект документа был одобрен Советом министров иностранных дел СНГ 10 октября в Ашхабаде, работу курирует министр спорта РФ Павел Колобков. По инициативе России, было разработано положение об Играх стран СНГ, а за основу приняты спортивные игры по национальным видам спорта.

"Вот на базе этих игр будут предложены еще состязания по другим видам спорта. И мы надеемся, что в следующем году эти игры уже могут пройти на территории Российской Федерации", - отметил Сергей Лебедев.

Как пояснили в пресс-службе Исполкома СНГ, эта идея получила поддержку на душанбинском саммите государств Содружества в сентябре 2018 года, а позже нашла отражение в Заявлении о Всемирных играх кочевников, в котором было отмечено стремление организовать такие игры на основе Фестиваля национальных видов спорта. Решено включить в программу мероприятия дополнительно наиболее популярные в странах СНГ олимпийские и неолимпийские видов спорта.

Затулин: нужно задуматься над вопросом общего гражданства в рамках СНГ >>>

Игры общей продолжительностью до десяти дней планируется проводить раз в два года. Решение о месте и сроках проведения игр будет приниматься Советом по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств – участников СНГ.

Проектом Положения об Играх предусмотрено, что проводиться они будут, как правило, поочередно в странах СНГ в порядке русского алфавита их наименований. Впрочем, Совет вправе принять решение о досрочном, внеочередном проведении Игр в случае предложения одного из государств об их проведении на своей территории.

Как отметил на пресс-конференции исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, число подписанных на Совете глав правительств СНГ документов и главное – сроки, на которые они рассчитаны, говорят о том, что Содружество независимых государств не собирается прекращать свое существование, а наоборот – развивается и идет дальше, в том числе активно интегрируется с ЕАЭС.