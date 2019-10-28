Умер экс-игрок "Пахтакора" Виталий Жилкин

Мастер спорта СССР, тренер спортшколы "Динамо" принимал участие в возрождении ташкентского клуба после катастрофы 1979 года.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. На 57-м году жизни умер экс-игрок "Пахтакора", тренер спортшколы "Динамо", мастер спорта СССР по футболу Виталий Жилкин, сообщает издание "Алтайский спорт".

Предположительно спортсмен скончался из-за болезни сердца.

Жилкин принимал участие в возрождении "Пахтакора" после катастрофы 1979 года. Он был одним из самых молодых игроков команды, которая в 1982-м повторила свой лучший результат и заняла шестое место в чемпионате СССР. После этого достижения ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

Однако травма не позволила Виталию Жилкину в полной мере раскрыть свой талант. После "Пахтакора" он ещё несколько лет выступал в командах Первой и Второй лиг чемпионата.