В Узбекистане отметили Международный день дзюдо

Напомним, Международный день дзюдо широко отмечается в 200 странах, входящих в Международную федерацию дзюдо.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Узбекистане широко отметили Международный день дзюдо, сообщает УзА.

На базе Федерации дзюдо республики состоялось праздничное мероприятие с участием ветеранов спорта и представителей СМИ.

"Представители Министерства физической культуры и спорта, Национального олимпийского комитета, руководства федерации, а также члены сборной команды и молодые дзюдоисты участвовали в посадке саженцев", - говорится в сообщении.

Международный день дзюдо широко отмечается в 200 странах, входящих в Международную федерацию дзюдо.

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Напомним, с 25 августа по 1 сентября в Токио прошел чемпионат мира по дзюдо. В соревнованиях приняло участие более 800 спортсменов из 140 стран мира, и примечательно, что члены сборной Узбекистана наряду с сильнейшими спортсменами показали значительные результаты.

Узбекистанец Шарофиддин Лутфиллаев в весовой категории 60 килограммов удостоился серебряной медали и стал первым по счёту в обновленном Олимпийском рейтинге.

А остальным узбекским дзюдоистам удалось получить ценные рейтинговые очки.