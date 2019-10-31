Дагестанец сменил гражданство и будет выступать за Узбекистан

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Уроженец Дагестана Ильяс Бекбулатов будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
Борец получил предложения от многих сборных, но принял решение принять "спортивное гражданство" Узбекистана.
Напомним, что недавно на ЧМ по фехтованию приняла участие спортсменка мексиканского происхождения, выступающая за сборную Узбекистана Паола Плиего.
Паола Плиего родилась в 1994 году в Мексике, она является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию, а в 2016-м не смогла принять участие в соревнованиях из-за допингового скандала на Олимпийских играх.