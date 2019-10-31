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Дагестанец сменил гражданство и будет выступать за Узбекистан

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Борец Ильяс Бекбулатов получил предложения от многих сборных, но принял решение принять "спортивное гражданство" Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Уроженец Дагестана Ильяс Бекбулатов будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Борец получил предложения от многих сборных, но принял решение принять "спортивное гражданство" Узбекистана.

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В частности, в 2016 году Бекбулатова пыталась заполучить сборная Венгрии, но ей отказали. Специалисты называют его одним из самых техничных борцов мира. На счету Ильяса победа на чемпионате Европы в 2017-м.

Напомним, что недавно на ЧМ по фехтованию приняла участие спортсменка мексиканского происхождения, выступающая за сборную Узбекистана Паола Плиего.

Паола Плиего родилась в 1994 году в Мексике, она является бронзовым призером Панамериканского чемпионата по фехтованию, а в 2016-м не смогла принять участие в соревнованиях из-за допингового скандала на Олимпийских играх.

Теги:
Сборная Узбекистана, Спортсмен, борьба, борец



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