Борец Бекбулатов пока не может выступать за Узбекистан - подробности

Президент Федерации спортивной борьбы России утверждает, что окончательного решения о переходе борца в сборную Узбекистана пока нет.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. Президент ФСБР Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что пока нет окончательного решения о переходе борца вольного стиля Ильяса Бекбулатова в сборную Узбекистана, вопрос находится в стадии рассмотрения.

Ранее Бекбулатов в четверг сообщил о желании сменить гражданство и на Олимпиаде-2020 выступать за сборную Узбекистана.

"Я пока видел только документы. К сожалению, спортсмен не видит для себя возможности конкурировать за место в (олимпийской) сборной России. Вопросы у нас есть", - сказал по телефону Мамиашвили.

Сам спортсмен объясняет решение сменить гражданство и представлять на международной арене сборную Узбекистана желанием принимать участие в крупных соревнованиях.

"Я планирую выступать за команду Узбекистана. Представители этой сборной обратились ко мне сразу после чемпионата мира в Казахстане. А окончательно все стало известно несколько дней назад. Мой трансфер должен состояться в декабре, поэтому я надеюсь, что уже с января я смогу выступать за сборную Узбекистана", - сказал спортсмен.

Спортсмен является чемпионом Европы 2017 года в весовой категории до 65 килограммов, на аналогичном турнире 2018 года россиянин завоевал серебро.