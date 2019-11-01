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Болельщик с флагом Узбекистана в фанзоне во время просмотра полуфинального матча ЧМ по футболу Франция-Бельгия

Сколько спортсменов Узбекистана уже получили лицензии на Олимпиаду

REUTERS / Sergei Karpukhin
Спорт
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Sputnik Узбекистан

В Министерстве физической культуры и спорта рассказали, как проходит подготовка к Олимпийским играм в Токио и сколько лицензий на предстоящие соревнования еще планируется получить для узбекских спортсменов.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. В Министерстве физической культуры и спорта прошла встреча с журналистами. Представители ведомства рассказали о подготовке к Олимпийским играм в Токио, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Примечательно, что на сегодняшний сегодня в активе 22 лицензии на Токийскую олимпиаду. Всего планируется получить 135 лицензий, включая паралимпийцев.

© Олимпийский комитет
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Совместно с Министерством финансов с 1 января 2020 года будет внедрена новая система финансирования спортивных мероприятий районного, городского и областного уровней. Теперь выделенные средства для спортивных и физкультурно-массовых мероприятий будут целенаправленно израсходованы на массовые спортивные мероприятия.

Кроме того, сформирована рабочая группа по критическому изучению деятельности всех детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, специализированных школ-интернатов олимпийского резерва и государственных школ-интернатов по олимпийским и национальным видам спорта. В настоящее время рабочей группой изучается деятельность спортивно-образовательных учреждений.

Теги:
Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, Международный олимпийский комитет, Олимпийские игры в Токио, олимпийские игры, Олимпиада-2020, олимпиада, Спортсмен, спорт



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