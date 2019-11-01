Отец Хабиба Нурмагомедова рассказал, почему бойца исключили из колледжа

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Абдулманап Нурмагомедов, отец российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедоваа, рассказал, что его сын был исключен из колледжа. Причиной послужила слабая успеваемость в изучении английского языка.

"Хабиб стал изучать языки немного позже. Кстати, из колледжа его исключили именно из-за незнания английского на должном уровне. Зато теперь завуч просит простить ее, когда слышит, как Хабиб общается на пресс-конференциях по всему миру", — цитирует Абдулманап Нурмагомедова RT.

Он заверил, что всегда ставил умственное развитие на первое место.

"По географии и истории он часто спорил с другими ребятами, а потом приходил домой и просил подтвердить его мнение. В большинстве случаев он оказывался прав. В шестом классе я дал ему книгу на 246 страниц по географии, и он мог назвать площадь каждой страны, основы ее экономики и какие-то другие особенности. Где-то ему просто не хватало времени. Зато сейчас мы читаем Расула Гамзатова на английском", — добавил Абдулманап.

В начале сентября 31-летний боец вновь защитил свой чемпионский пояс в легком весе. Он одолел американца Дастина Пуарье удушающим приемом в третьем раунде и одержал свою 28-ю победу в карьере.

Напомним, 23 ноября в Ташкенте на Humo Arena пройдет чемпионат GFC20. Нурмагомедов будет находиться на поединках в качестве специального гостя.