Российские медики подготовят узбекских спортсменов к Олимпиаде в Токио

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Инновационный центр Олимпийского комитета России окажет помощь в медицинской подготовке узбекских спортсменов к Олимпиаде-2020, которое пройдет в Токио.
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил советник президента Национального олимпийского комитета республики Назир Худайкулов.
"Между НОК Узбекистана и Олимпийским комитетом России реализуется программа, в рамках которой опытные врачи Инновационного центра РФ проводят обследование представителей национальной сборной Узбекистана по различным видам спорта. Первый этап обследования уже пройден. Второй назначен в первой половине ноября. Они приедут, ознакомятся с результатами углубленных медицинских обследований. Проанализируют и при необходимости дадут свои рекомендации по медико-биологическому обеспечению", — подчеркнул советник НОК республики.