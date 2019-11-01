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Золотая медаль Олимпиады 2016

Российские медики подготовят узбекских спортсменов к Олимпиаде в Токио

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Специалисты инновационного центра при НОК России проведут обследования узбекских атлетов для их подготовки к предстоящим состязаниям.

ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Инновационный центр Олимпийского комитета России окажет помощь в медицинской подготовке узбекских спортсменов к Олимпиаде-2020, которое пройдет в Токио.

Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил советник президента Национального олимпийского комитета республики Назир Худайкулов.

"Между НОК Узбекистана и Олимпийским комитетом России реализуется программа, в рамках которой опытные врачи Инновационного центра РФ проводят обследование представителей национальной сборной Узбекистана по различным видам спорта. Первый этап обследования уже пройден. Второй назначен в первой половине ноября. Они приедут, ознакомятся с результатами углубленных медицинских обследований. Проанализируют и при необходимости дадут свои рекомендации по медико-биологическому обеспечению", — подчеркнул советник НОК республики.

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Отдельная работа комитета направлена на борьбу с применением допинга. Худайкулов подчеркнул, что НОК строго контролирует антидопинговую безопасность. проверяются на наличие запрещенных препаратов все лекарственные средства вплоть до бадов. Кроме того, республика планирует усилить работу научно-исследовательских институтов работающих в этой сфере.




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