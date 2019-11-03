Серебро в активе: узбекская спортсменка - в числе сильнейших на турнире

Выступавшая в весовой категории до 49 кг Нигора Абдуллаева по двоеборью показала результат 163 килограмма (73 кг рывок + 90 кг толчок) и стала серебряным призером турнира.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. На международном турнире по тяжёлой атлетике в Минске (Беларусь) честь национальной сборной защищают двое атлетов, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

Они борются за лицензионные очки токийской олимпиады.

Выступавшая в весовой категории до 49 кг Нигора Абдуллаева по двоеборью показала результат 163 килограмма (73 кг рывок + 90 кг толчок) и стала серебряным призером турнира.

Сегодня на арену выйдет еще одна представительница Узбекистана Кумушхон Файзуллаева (вес до 64 кг) в средней весовой категории.