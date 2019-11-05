Абрамов: скоро появится много талантов, достойных уровня сборной

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Вадим Абрамов отметил, что в Узбекистане нет недостатка в хороших футболистах. По словам тренера, нужно лишь немного подождать, и появится много талантов, которые будут достойны уровня сборной страны.

"Сейчас мы плотно работаем с тренерским штабом олимпийской сборной для того, чтобы убить двух зайцев", - сказал Абрамов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Тренер имел в виду новый план ротации игроков. Кадры необходимо распределять так, чтобы не страдала ни олимпийская сборная, ни национальная. К примеру, сейчас в интересах олимпийской сборной некоторые футболисты из главной команды перейдут туда.

Два главных фактора для появления качественного футболиста - достойные условия и хороший тренер, считает Абрамов. Во многих случаях важную роль в становлении игрока играет клуб, где он проводит куда больше времени, нежели в сборной страны.