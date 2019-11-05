14:24 05 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск

Абрамов: скоро появится много талантов, достойных уровня сборной

АФУ
Спорт
Получить короткую ссылку
6111
Sputnik Узбекистан

Главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов рассказал об основных факторах, влияющих на появление качественных футболистов.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Вадим Абрамов отметил, что в Узбекистане нет недостатка в хороших футболистах. По словам тренера, нужно лишь немного подождать, и появится много талантов, которые будут достойны уровня сборной страны. 

"Сейчас мы плотно работаем с тренерским штабом олимпийской сборной для того, чтобы убить двух зайцев", - сказал Абрамов корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
© Sputnik /
Что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана
Тренер имел в виду новый план ротации игроков. Кадры необходимо распределять так, чтобы не страдала ни олимпийская сборная, ни национальная. К примеру, сейчас в интересах олимпийской сборной некоторые футболисты из главной команды перейдут туда. 

Два главных фактора для появления качественного футболиста - достойные условия и хороший тренер, считает Абрамов. Во многих случаях важную роль в становлении игрока играет клуб, где он проводит куда больше времени, нежели в сборной страны.

Теги:
тренер, Футболист, футбол, Футбол, Сборная Узбекистана, сборная



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Бегом по Самарканду: самые яркие моменты полумарафона - фотолента
Медведев ответил на слова Лукашенко о "чужих войнах" - видео
В каких регионах Узбекистана выгоднее работать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться