Баходир Джалолов про Игры в Токио, отношения с родными и планы на личную жизнь

Перспективный непобежденный боксер Баходир Джалолов готовится завоевать путевку на Олимпиаду в Токио. Он поделился с корреспондентом Sputnik своими ожиданиями от предстоящих Игр, а также рассказал, когда планирует жениться.

— Баходир, что сейчас для вас является первоочередной задачей: отбор и выступление на Олимпийских играх в Токио или следующий бой в профессионалах?

— Олимпийские игры. Если я стану победителем, то полностью перейду в профессиональную категорию. Пока не думаю о поясе, только об Олимпиаде.

— Есть ли понимание по следующему сопернику и дате предстоящего боя на профессиональном ринге?

— Сейчас мы в любительском боксе. В феврале в Китае пройдет квалификационный турнир в регионе Азия/Океания, на котором будут разыгрываться направления на Олимпиаду. Я в числе участников, но с кем именно буду биться — пока неизвестно. Есть соперники из Казахстана, Кореи, Ирана. Думаю, с ними предстоит встретиться.

© Sputnik / Павел Лисицын Баходир Джалолов (Узбекистан) в перерыве между раундами поединка 1/2 финала в весовой категории свыше 91 кг против Максима Бабанина (Россия) на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

— На Играх в Рио вы были знаменосцем сборной Узбекистана. Помните свои эмоции во время прохода по стадиону с флагом в руках?

— Как сказать... Когда ты лидер команды — это большая ответственность. Мне тогда был всего 21 год. Я был очень рад и горд, что несу флаг Узбекистана и что эту роль поручили именно мне. Тогда я не смог оправдать доверие, но даю слово, что на следующей Олимпиаде сделаю это, вернусь домой с золотой медалью и высоко поднятой головой, иншаллах (даст Бог. — Прим. ред.).

— Вы считаете себя патриотом, хотите стать примером для подрастающего поколения?

— Я не хвастаюсь, но если молодежь смотрит на нас, спортсменов, и что-то берет для себя, то очень рад этому. Но я пока ничего не сделал для этого. У меня еще много дел для родины. Впереди Азиатский чемпионат, Олимпийские игры и еще много чемпионатов мира.

© Sputnik / Александр Кряжев Баходир Джалолов (Узбекистан), завоевавший золотую медаль в весовой категории свыше 91 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.

— Ваш визит к поверженному на чемпионате мира сопернику вызвал большой отклик в Интернете. Скажите честно, это была ваша идея или организаторов?

— Честно, я подумал об этом, но не планировал снимать видео и опубликовать его в Сети. Мой друг снял, потом этот ролик увидел тренер и посоветовал разместить его в соцсетях. Потом он разлетелся. Если этот случай станет примером для других спортсменов — я буду очень рад.

— Бокс — агрессивный вид спорта, а какой вы в повседневной жизни? Можете расплакаться после фильма или умилиться маленькому котенку?

— Я бываю очень резким, сердитым. Не скрываю этого. Я единственный сын в семье, даже мои сестренки меня боятся. Поэтому думаю: кто за меня такого выйдет замуж (смеется. — Прим. ред.). Но если смотрю фильмы про родителей или вижу, как женщина мучается в жизни, — наворачиваются слезы. Вечерами, когда вижу девушек-официанток, чувствую внутреннее угнетение, мне их очень жаль.

Министерство спорта Узбекистана Баходир Джалолов (в центре) с коллегами по спорту

— После чемпионата мира страна отметила ваш успех и подарила квартиру. Успели уже заехать и сделать ремонт?

— Еще не ремонтировал, потому что пока нет времени: много мероприятий. Но обязательно все сделаем и устроим новоселье с пловом, иншаллах.

— Что для вас более почетно — чемпион Олимпийских игр или непобежденный боксер в профессионалах?

— Олимпиада, как я говорил ранее, — мечта для всех. Но если ты "Доктор Железный кулак", как Кличко, или "Железный Майк", как Майк Тайсон, то, думаю, это круче. Если ты непобедим на профессиональном ринге, то про Олимпиаду можно забыть, честно (смеется. — Прим. ред.).

Министерство спорта Узбекистана Баходир Джалолов принимает поздравления от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

— Ваши соперники с уважением отзываются о вас, о вашей боксерской школе. Есть ли у вас друзья из мира спорта из других стран? Или прежде всего вы всех считаете своими потенциальными соперниками?

— Конечно, у меня много друзей. В Корее есть друг Хон Кью — чемпион Азии 1991 года, есть приятели в Таиланде. И в России есть друзья: профессиональный боксер, чемпион мира Дмитрий Бивол, Сергей Кузьмин. Мой профессиональный тренер тоже из России — Геннадий Юрьевич Машьянов. Он тренировали меня два месяца до ЧМ, я научился многому. Геннадий Юрьевич - достойный тренер.

Мои друзья — один в меньшей весовой категории, другой в большей, поэтому вероятности встретиться с ними на ринге нет.

— Несомненно, спорт занимает большую часть вашей жизни. Мысли о семье, детях пока не посещают?

— Бывают, конечно. Планирую жениться после завоевания "золота" на Олимпиаде. Иншаллах, дожить до этих дней.