Узбекистанка Рушана Максумова стала чемпионкой мира по бодибилдингу

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Узбекская фитнес-модель Рушана Максумова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по бодибилдингу, сообщается на официальной страничке в Facebook.
"С 5 по 11 ноября на острове Чеджудо (Южная Корея) проходил 11-й по счету чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу, в котором сборная Узбекистана завоевала в общем зачете рекордные 5 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали", - говорится в сообщении.
Рушана Максумова стала обладателем золотой медали и почетного звания чемпионки мира в категории "Фитнес-модель в возрастной категории старше 30 лет".
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Вторая золотая медаль в категории "Фитнес-модель свыше 165 см" досталась Елене Бекировой.
Напомним, лучших бодибилдеров и фитнес-моделей Центральной Азии выбрали в Казахстане в мае этого года.
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Победителями абсолютных первенств стали Дарын Шырбаев, Руслан Латыпов, Елена Чепкая, Альжан Озбек и Яна Крыкпаева.