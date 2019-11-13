Узбекистанец Бекжон Чеваров выиграл путевку на Паралимпийские игры

В Дубае продолжается чемпионат мира по паратлетике. Число побед представителей Узбекистана увеличивается с каждым днем.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Узбекистанец Бекжон Чеваров завоевал путевку на Паралимпийские игры в Токио, сообщает УзА.

По прыжкам в длину в категории Т13 его результат - 7.23 метра.

"Никто из его соперников не смог повторить", - говорится в сообщении.

Кроме золотой медали Бекжон выиграл лицензию на Паралимпиаду. Результат зафиксирован как новый рекорд континента.

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Количество завоеванных лицензий на Токийскую паралимпиаду достигло 15.

Узбекистан завоевал лицензию на Олимпиаду по современному пятиборью >>

Напомним, вчера впервые в истории узбекского спорта была завоевана лицензия на Олимпиаду по современному пятиборью.

Примечательно, что впервые в истории узбекского спорта узбекистанка Алисэ Фахрутдинова удостоилась лицензии на Летние олимпийские игры.