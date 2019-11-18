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Павел Колобков: на первых Играх СНГ разыграют более 300 комплектов медалей

© Sputnik / Нина Зотина
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Министр спорта России Павел Колобков в эксклюзивном интервью Sputnik впервые рассказал подробности о проработке идеи проведения первых Игр СНГ и озвучил главные цели данных стартов.

- Инициатива проведения Игр СНГ принадлежит России. Участвовали ли вы лично при разработке данной идеи?

- На самом деле Игры стран СНГ стали последовательным продолжением Фестиваля национальных видов спорта и игр государств-участников СНГ. Он был проведен в 2017 году в Ульяновске и вызвал широкий зрительский интерес, получил много положительных откликов.

Если говорить о моем личном участии, то в период подготовки к проведению фестиваля я курировал деятельность Минспорта России по линии СНГ и в том числе разработку этого мероприятия.

- Что предшествовало появлению такой задумки: эта идея давно витала в воздухе или это, скорее, логичное продолжение проекта развития спорта на просторах СНГ?

- Сотрудничество в сфере физической культуры и спорта по линии Содружества Независимых Государств осуществляется в рамках деятельности соответствующего Совета. В его состав входят руководители федеральных спортивных ведомств государств Содружества и Исполнительного комитета СНГ.

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Игры стран СНГ: сохранение национальных видов спорта

На Совете неоднократно поднимался вопрос о проведении масштабных спортивных соревнований, которые способствовали укреплению дружеских связей между народами стран СНГ.

Поэтому Минспорт России предложил расширить программу успешно проведенного ранее фестиваля до формата Игр. В ней сохранятся соревнования по национальным видам спорта и играм и дополнительно включены наиболее популярные в странах СНГ олимпийские и неолимпийские виды спорта.

- Вы курируете этот проект только со стороны России?

- Общую координацию подготовки Игр осуществляет Совет. В июне этого года члены Совета поддержали предложение проведения соревнований в Казани.

Министерство спорта Российской Федерации и Министерство спорта Республики Татарстан выступают непосредственными организаторами Игр стран СНГ.

В Казани в 2020 году пройдут спортивные игры стран СНГ >>>

В настоящее время на уровне правительства Российской Федерации также формируется организационный комитет по подготовке и проведению Игр.

- Определены ли уже те критерии, по которым будет оцениваться успешность данного проекта?

- Как я сказал ранее, то Игры проводятся, во-первых, в целях укрепления дружеских связей между народами СНГ. Следующая, не менее важная их задача – это вовлечение людей, особенно детей и молодежи, в занятия физической культурой и спортом.

И, конечно, сохранение национальных видов спорта, их развитие на международном уровне.

- Идея о проведении Игр СНГ раз в два года уже утверждена и не будет изменена?

- Положение о проведении Игр стран СНГ утверждено в октябре этого года после проработки и согласования со всеми заинтересованными сторонами. Согласно документу, соревнования общей продолжительностью до 10 дней проводятся раз в два года.

- Страны будут принимать данные игры в алфавитном порядке, то есть в 2022 году они пройдут в Баку?

- Окончательное решение о месте проведения Игр остается за Советом по физической культуре и спорту государств Содружества. Действительно, Положением о соревнованиях установлено, что Игры проводятся в странах поочередно в порядке алфавита русского языка.

Вместе с тем, если страна выступит с предложением провести на своей территории соревнования вне очереди, то Совет вправе это согласовать.

- Первые Игры СНГ пройдут в Казани следующим летом. Рассматривались ли другие города в качестве столицы Игр?

- Татарстан зарекомендовал себя как ответственный и надежный организатор крупных спортивных соревнований. Кроме того, программа Игр стран СНГ предполагает и деловую составляющую. Ожидается, что на Игры приедут не менее двух тысяч спортсменов и 600 официальных лиц. И Казань идеально подходит для проведения такого масштабного мероприятия, так как располагает необходимой для него спортивной и городской инфраструктурой, а также организаторским опытом.

- Если говорить о спортивной составляющей, вы рассчитываете, что выступать будут спортсмены с мировым именем или же это больше история про популяризацию национальных видов спорта и подготовки ближайшего резерва олимпийской сборной?

- Мы рассматриваем молодежный формат проведения Игр, то есть участие спортсменов не старше 21 года. В спортивную программу войдут 19 видов спорта, разыграют более 300 комплектов медалей.

Игры позволят молодым спортсменам повысить свое мастерство и соревновательный опыт.

- Планируется ли разработка своей эмблемы, флага, гимна Игр СНГ?

- В настоящее время российская сторона прорабатывает предложения по символике Игр стран СНГ, которые затем будут представлены на рассмотрение нашим партнерам по Содружеству.




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