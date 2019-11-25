Ильяс Бекбулатов дебютирует за сборную Узбекистана в начале 2020 года

Он будет участвовать в международном турнире "Маттео Пелликоне", который пройдет в Италии 15-18 января 2020-го.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Боец Ильяс Бекбулатов представит Узбекистан на международном уровне в 2020 года, сообщает сайт спортивной борьбы Дагестана.

Он будет участвовать в международном турнире "Маттео Пелликоне", который пройдет в Италии 15-18 января 2020-го.

Ранее Ильяс Бекбулатов представлял сборную России. Сам спортсмен объясняет решение сменить гражданство и представлять на международной арене сборную Узбекистана желанием принимать участие в крупных соревнованиях.

"Я планирую выступать за команду Узбекистана. Представители этой сборной обратились ко мне сразу после чемпионата мира в Казахстане. Мой трансфер должен состояться в декабре, поэтому я надеюсь, что уже с января смогу выступать за сборную Узбекистана", - сказал борец.

Спортсмен является чемпионом Европы 2017 года в весовой категории до 65 килограммов, на аналогичном турнире 2018-го россиянин завоевал "серебро".