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Ильяс Бекбулатов дебютирует за сборную Узбекистана в начале 2020 года

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан

Он будет участвовать в международном турнире "Маттео Пелликоне", который пройдет в Италии 15-18 января 2020-го.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Боец Ильяс Бекбулатов представит Узбекистан на международном уровне в 2020 года, сообщает сайт спортивной борьбы Дагестана.

Он будет участвовать в международном турнире "Маттео Пелликоне", который пройдет в Италии 15-18 января 2020-го.

Ранее Ильяс Бекбулатов представлял сборную России. Сам спортсмен объясняет решение сменить гражданство и представлять на международной арене сборную Узбекистана желанием принимать участие в крупных соревнованиях. 

© Sputnik / Алексей Филиппов
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"Я планирую выступать за команду Узбекистана. Представители этой сборной обратились ко мне сразу после чемпионата мира в Казахстане. Мой трансфер должен состояться в декабре, поэтому я надеюсь, что уже с января смогу выступать за сборную Узбекистана", - сказал борец.

Спортсмен является чемпионом Европы 2017 года в весовой категории до 65 килограммов, на аналогичном турнире 2018-го россиянин завоевал "серебро".

Теги:
Сборная Узбекистана, сборная, Спортсмен, спорт



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