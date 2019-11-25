Женская сборная Узбекистана U23 разгромила Туркмению на турнире в Душанбе

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу U23 в третьем туре чемпионата Центрально-Азиатской конфедерации разгромила команду Туркменистана со счетом 7:0, сообщает пресс-служба АФУ республики.
У победителей дважды отличилась Мафтуна Шойимова — на 21-й минуте с пенальти, а затем в концовке первого тайма. Первый мяч в ворота туркменской команды на счету Шахризоды Зайниддиновой, еще по одному голу забили Камила Зарипова (46), Мадина Вохидова (48), Тожинисохон Рашидова (84) и Малика Бурхонова (85).
По итогам трех туров в активе узбекской сборной 9 очков. На втором месте футболистки из Ирана, уступающие лидеру по количеству голов — 15 против 23. На третьей строчке с большим отставанием хозяйки турнира - сборная Таджикистана - 4 очка (одна победа, одна ничья и одно поражение). при этом соотношение забитых и пропущенных мячей пять к пяти.