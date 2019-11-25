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Женские сборные Узбекистана и Туркменистана U23 на турнире в Душанбе

Женская сборная Узбекистана U23 разгромила Туркмению на турнире в Душанбе

© Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан

В третьем матче чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA) узбекистанки забили семь безответных мячей в ворота соперниц и уверенно возглавили турнирную таблицу.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Женская сборная Узбекистана по футболу U23 в третьем туре чемпионата Центрально-Азиатской конфедерации разгромила команду Туркменистана со счетом 7:0, сообщает пресс-служба АФУ республики.

У победителей дважды отличилась Мафтуна Шойимова — на 21-й минуте с пенальти, а затем в концовке первого тайма. Первый мяч в ворота туркменской команды на счету Шахризоды Зайниддиновой, еще по одному голу забили Камила Зарипова (46), Мадина Вохидова (48), Тожинисохон Рашидова (84) и Малика Бурхонова (85).

Матч женских футбольных команд U23 Узбекистана и Туркменистана на CAFA-2019
© Ассоциация футбола Узбекистана
Матч женских футбольных команд U23 Узбекистана и Туркменистана на CAFA-2019
В параллельных матчах Иран оказался на голову сильнее сборной Кыргызстана - 6:0, а футболистки из Таджикистана уверенно обыграли афганскую команду - 5:1.

По итогам трех туров в активе узбекской сборной 9 очков. На втором месте футболистки из Ирана, уступающие лидеру по количеству голов — 15 против 23. На третьей строчке с большим отставанием хозяйки турнира - сборная Таджикистана - 4 очка (одна победа, одна ничья и одно поражение). при этом соотношение забитых и пропущенных мячей пять к пяти.

Женская сборная Узбекистана по футболу U23 на CAFA-2019 в матче против Туркменистана
© Ассоциация футбола Узбекистана
Женская сборная Узбекистана по футболу U23 на CAFA-2019 в матче против Туркменистана
Замыкают турнирную таблицу команды Афганистаана, Кыргызстана и Туркменистана.

Теги:
CAFA, турнир, Футбол, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан



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