Страшный сон российского спорта, или Чем грозит доклад WADA

Как это чаще всего бывает, крайними останутся именно спортсмены. Именно они уже через две недели могут лишиться не просто стимула к развитию, а смысла жизни.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik, Максим Огненный. Страшный сон, который все никак не закончится. Именно с этим можно сравнить ситуацию, которая происходит с российским спортом на международной арене в последние годы.

В конце ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовал рекомендации в отношении российских спортсменов по делу о "российском допинге". Согласно документу, на ближайшие четыре года Россия останется без флага и гимна на всех международных стартах. Помимо этого, все крупные соревнования, которые должны были проходить на территории РФ, сменят хозяев. Речь идет, пожалуй, о самой масштабной в современной истории изоляции российского спорта.

Уже через две недели мировое спортивное сообщество узнает, что думает по этому поводу исполком WADA. Sputnik решил разобраться в причинах произошедшего и попытался сделать прогноз развития событий.

Предыстория конфликта

Все началось после зимних Олимпийских игр в Сочи, на которых российские спортсмены показали феноменальный результат, завоевав 33 медали, из них 13 наград высшего достоинства.

WADA инициировало расследование, посвященное злоупотреблениям с допингом в российском олимпийском спорте, ответственным за подведение итогов назначили канадца Ричарда Макларена. Стоит отметить, что штаб-квартира WADA находится тоже в Канаде. Но это так — совпадение, не более.

По итогам расследования на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне поехали в усеченном составе, были отстранены звезды легкой атлетики, которые могли принести в копилку россиян большее количество медалей.

В процессе расследования хозяева зимних Игр-2014 в Сочи были обвинены в подмене допинг-проб своих атлетов, чуть ли не с помощью сотрудников ФСБ. Перед зимней Олимпиадой 2018 года в корейском Пхенчхане Международный олимпийский комитет решил, что россияне отправятся на Игры без своего флага и гимна. Это стало настоящим шоком для всех в России.

Функционеры заявляли о начале большой работы, направленной на исправление всех проблем, устранение любого допинга на любом уровне, спортсмены понуро опускали головы и заявляли, что поедут завоевывать медали, пускай даже без триколора и слов гимна на церемониях награждения. Россия приняла правила игры, потому что другого выхода не было. Конечно, все надеялись, что такого потрясения будет достаточно, чтобы все изменилось.

Как заверяет сейчас WADA, ничего не изменилось и проблема с допингом в стране остается до сих пор актуальной. На этот раз дело в данных московской антидопинговой лаборатории, которые были изъяты для проверки.

По утверждению комиссии WADA, эти данные были изменены. Манипуляции были сочтены доказанными, аутентичность базы была поставлена под сомнение — для WADA это уже повод для отстранения российских атлетов.

Отметим, что никаких доказательств общественности пока предъявлено не было. Существует много теорий о том, почему продолжается "травля" российского спорта и как долго она продлится.

Прежде всего нужно обратить внимание на чисто спортивную составляющую. Школа российского спорта, что в летних, что в зимних видах спорта, имеет богатую историю, уходящую корнями в советское прошлое. Заслуженные спортсмены тренируют молодежь. Атлеты добиваются результатов на международной арене и в некоторых видах спорта не оставляют никаких шансов соперникам.

Отсюда напрашивается вывод. Россия — сильный соперник, поэтому ее боятся, поэтому нужно отстранить российских спортсменов, чтобы не мешались. Версия вполне себе рабочая, если понимать гегемонию россиян в таких видах спорта, как фигурное катание, лыжные гонки, атлетика, гимнастика и так далее.

Помимо этого, российские представители есть во многих международных спортивных федерациях, занимают зачастую одни из ключевых должностей. Многим это не по нраву.

Если уходить непосредственно от спорта и углубляться в то, что его окружает, то на ум сразу приходит минимум два объяснения столь жесткой позиции в отношении российских спортсменов.

Первое. Это, конечно, различная степень суровости наказания для разных провинившихся стран. Об этом было сказано уже много, лишь напомним, что ни норвежцев на фоне скандалов с допингом в зимних видах спорта, ни американцев со скандалами в легкой атлетике не призывали отстранять на хоть сколько-либо лет. Сейчас же мы наблюдаем ситуацию, при которой педалирование темы допинга у россиян стало мейнстримом в мировом спортивном сообществе.

Второе. Тут уже, скорее, больше теория заговора, но все же. Многие считают, что началось все в далеком 2010 году, когда Россию выбрали хозяйкой чемпионата мира по футболу-2018. А право провести мундиаль "увели" из-под носа у родоначальников футбола англичан, которые были очень расстроены и удивлены подобным решением Международной федерации футбола (ФИФА).

Именно после этого англичане, по одной из наиболее популярных версий, и решили "отомстить" России, изобличив их во всевозможном допинге. Не стоит говорить о том, какое влияние имеет Великобритания на мировое спортивное сообщество. Большое. Можно лишь рассуждать, кто мог бы поддержать желание Туманного Альбиона в столь пикантном вопросе. Кто угодно.

Каждый сделает свои выводы из всех данных, которые представлены общественности. К сожалению, мы не все знаем и не все узнаем. Поэтому о много нам остается лишь гадать. Но что же делать атлетам, которые посвятили всю жизнь спорту и которых теперь хотят лишить смысла существования?

Что ждет российских спортсменов в ближайшем будущем?

Как это чаще всего бывает, крайними останутся именно спортсмены. Те, кто далек от подковерной борьбы, те, кто не задумывается о каких-то политических интригах между странами, те, кто просто каждый день гробит свое здоровье ради престижа страны. Именно они, молодые спортсмены, уже через две недели могут остаться не просто без стимула к развитию, а лишиться смысла жизни.

Согласно рекомендациям комиссии WADA, на ближайшие две Олимпиады могут быть не допущены большинство атлетов из России, исключение будет сделано лишь для единиц, тех, кто сможет в отдельном порядке доказать свою "чистоту". Про флаг России, про гимн страны можно будет забыть на ближайшие четыре года. Одна из радикальных вероятных мер - международные турниры, проведение которых на территории РФ уже согласовано, будут перенесены в другие места или попросту отменены.

Санкции, по задумке WADA, должны коснуться и спортивных чиновников из России. Им запретят посещения любых крупных спортивных соревнований, а возможно, и предложат покинуть свои посты в международных спортивных федерациях.

Вот такой вот ужасающий конец года для российского спортивного сообщества. Атлетов из России не хотят видеть на международной арене. Российский спорт, который дал когда-то толчок развитию всего мирового спорта, хотят задвинуть на задворки. Получится ли это? Узнаем совсем скоро.