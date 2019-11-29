Узбекские футболистки стали чемпионами CAFA-2019 в Душанбе

В столице Таджикистана завершился турнир CAFA-2019 Women’s Championship среди женских олимпийских сборных до 23 лет. Уверенную победу и титул чемпионов завоевала команда Узбекистана, иранские футболистки вторые, а у хозяек турнира "бронза".

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Олимпийская женская сборная Узбекистана по футболу стала обладателем кубка CAFA-2019 на турнире в Душанбе, хозяйки турнира заняли третье место, сообщает Ассоциация футбола республики.

Турнир с участием шести команд Центральноазиатского региона прошел с 22 по 28 ноября в Душанбе и Гиссаре. Узбекистанки не потерпели ни одного поражения, более того - ни разу не пропустили. В активе команды пять побед из пяти, 15 очков и 29 забитых мячей. В последних двух играх с одинаковым счетом 3:0 были повержены соперницы из Ирана и Таджикистана.

Второе место досталось традиционно сильной сборной Ирана. Девушки из этой страны уступили только узбекистанкам в очном поединке, набрав в итоге турнира 12 очков. Третье место у хозяек соревнований - команды Таджикистана.

Всего в рамках чемпионата Центральноазиатской футбольной Ассоциации прошло 15 матчей, десять из которых были реализованы на Центральном стадионе Душанбе и еще пять на Центральном стадионе Гиссара.