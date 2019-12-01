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Самвел Бабаян

Самвел Бабаян возглавит китайский клуб

© Федерация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191201/12913958/Samvel-Babayan-vozglavit-kitayskiy-klub.html

Наставник ташкентского "Локомотива" продолжит карьеру в китайском клубе "Чангчунг Ятай". По предварительной информации, он улетит за границу уже 1 декабря.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Самвел Бабаян станет главным тренером китайского клуба "Чангчунг Ятай", сообщил на своем Telegram-канале футбольный комментатор Бобур Акмалов.

По его данным, Бабаян улетит за границу 1 декабря.

© Instagram / Lokomotiv (Tashkent)
Бабаян официально представлен в качестве главного тренера "Локомотива"
Акмалов также приводит цитату тренера: "Мы прекратили сотрудничество с "Локомотивом". Двадцать пятого декабря я вернусь в Ташкент, а после Нового года снова улечу в Китай".

Напомним, в 2014 году ташкентский клуб "Пахтакор" под руководством Самвела Бабаяна стал чемпионом Высшей лиги, а его самого признали тренером года в Узбекистане. В 2015-м Бабаян возглавил национальную сборную, а 7 сентября был отправлен в отставку из-за неудачного результата в квалификации к чемпионату мира-2018.

В январе 2018-го Федерация футбола республики пожизненно отстранила Самвела Бабаяна от любой деятельности в сфере футбола. Как сообщалось — из-за махинаций с контрактами футболистов во время его работы в "Пахтакоре". Тренера также обвинили в провале сборной в отборочном турнире к ЧМ-2018.

Самвел Бабаян
© Федерация футбола Узбекистана
Дали шанс исправиться: в АФУ прокомментировали возвращение Самвела Бабаяна
Позднее ФК "Бунёдкор" обратился в Исполком АФУ с просьбой о снятии дисквалификации с бывшего тренера сборной под личное поручительство клуба. Члены исполкома АФУ единодушно поддержали обращение. Таким образом, 1 февраля 2018 года дисквалификация была отменена.

В конце марта 2018-го Бабаян стал главным тренером латвийского "Спартака" из Юрмалы. Однако 13 апреля стало известно, что Бабаяну не была присвоена необходимая для работы в Высшей лиге чемпионата Латвии европейская тренерская лицензия. 

В конце апреля специалист покинул пост главного тренера "Спартака" и был переведен на должность технического директора клуба.

Теги:
Узбекистан, Китай, Самвел Бабаян, тренер, спорт, Футбол



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