Самвел Бабаян возглавит китайский клуб

Наставник ташкентского "Локомотива" продолжит карьеру в китайском клубе "Чангчунг Ятай". По предварительной информации, он улетит за границу уже 1 декабря.

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Самвел Бабаян станет главным тренером китайского клуба "Чангчунг Ятай", сообщил на своем Telegram-канале футбольный комментатор Бобур Акмалов.

По его данным, Бабаян улетит за границу 1 декабря.

Акмалов также приводит цитату тренера: "Мы прекратили сотрудничество с "Локомотивом". Двадцать пятого декабря я вернусь в Ташкент, а после Нового года снова улечу в Китай".

Напомним, в 2014 году ташкентский клуб "Пахтакор" под руководством Самвела Бабаяна стал чемпионом Высшей лиги, а его самого признали тренером года в Узбекистане. В 2015-м Бабаян возглавил национальную сборную, а 7 сентября был отправлен в отставку из-за неудачного результата в квалификации к чемпионату мира-2018.

В январе 2018-го Федерация футбола республики пожизненно отстранила Самвела Бабаяна от любой деятельности в сфере футбола. Как сообщалось — из-за махинаций с контрактами футболистов во время его работы в "Пахтакоре". Тренера также обвинили в провале сборной в отборочном турнире к ЧМ-2018.

Позднее ФК "Бунёдкор" обратился в Исполком АФУ с просьбой о снятии дисквалификации с бывшего тренера сборной под личное поручительство клуба. Члены исполкома АФУ единодушно поддержали обращение. Таким образом, 1 февраля 2018 года дисквалификация была отменена.

В конце марта 2018-го Бабаян стал главным тренером латвийского "Спартака" из Юрмалы. Однако 13 апреля стало известно, что Бабаяну не была присвоена необходимая для работы в Высшей лиге чемпионата Латвии европейская тренерская лицензия.

В конце апреля специалист покинул пост главного тренера "Спартака" и был переведен на должность технического директора клуба.