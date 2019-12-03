Без званий и без ног: как узбекские футболисты-инвалиды покорили мир

“Футболисты Узбекистана стали чемпионами мира!” Речь идет не о здоровых, полноценных игроках, а о спортсменах-инвалидах, стойкость и мужество которых достойны восхищения.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. В столице Узбекистана в возрасте 68 лет скончался бессменный наставник футбольной команды инвалидов-ампуатнтов Рустам Кариев. Незадолго до трагического события корреспондент Sputnik встретилась с тренером четырехкратных чемпионов мира и поговорила о нелегких, но славных буднях его подопечных.

Редакция Sputnik выражает искренние соболезнования семье Рустама Кариева и предлагает читателям его последнее интервью, полное гордости за своих парней и тревоги за их будущее в жизни и в спорте.

Министерство спорта Узбекистана Тренер футболистов-ампутантов Рустам Кариев

Футбольная команда инвалидов-ампутантов в октябре привезла на родину очередной свой трофей – "Кубок Победы". Узбекистанцы стали лучшими на турнире международном в Абхазии. На счету этой сборной 11 кубков "Открытого чемпионата России", четыре "золота" мировых первенств и несколько побед в соревнованиях среди команд Содружества независимых государств.

- Рустам ака, расскажите о своей команде. С чего все началось?

— Наш клуб создан в декабре 1988 года. Создателем команды футболистов-инвалидов, у которых ампутированы ноги, стал Билл Берри из США. Его сын тоже был инвалидом, поэтому он приехал в Москву, чтобы сформировать команду из таких игроков. После столицы СССР он оказался в Ташкенте, а мы тут загорелись его идеей и быстро собрали довольно сильную футбольную сборную, преимущественно из ветеранов Афганистана, искалеченных войной. Билл почти месяц учил этих ребят играть, заказал и привез им из Америки специальные трости. Ему тут очень понравилось. Благодаря ему у нас получилась почти непобедимая команда, которая не уступила ни одного кубка мира. Билл теперь всегда "плачет", когда его подопечные проигрывают нашим парням на международных турнирах.

В 1998 году команду переименовали в "Байналминал" ("Интернационалист"), а играть в ней стали не только бывшие ветераны-афганцы, но просто талантливые ребята, по разным причинам ставшие инвалидами.

— Учитывая, что это не профессиональный клуб, как у вас организованы тренировки и сборы перед состязаниями?

— Ребята тренируются три раза в неделю часа по два-два с половиной на поле республиканской Ассоциации футбола. Остальные дни игроки заняты своими делами. Конечно, тренировок недостаточно, но это жизнь — семью нужно содержать. Спасибо, хоть на эти дни находят время. Перед чемпионатами мира каждый раз пишу письмо в Федерацию, в Минспорта, прошу организовать хотя бы один недельный сбор для команды. Семь дней ребята живут на базе, каждый день тренировка, хорошее питание, а потом возвращаемся обратно.

— Чем занимаются члены команды в свободное от футбола время?

— Зарабатывают, кто как может. Одни "таксуют", другие нашли себе работу по специальности. Есть у нас и мальчишки совсем – по 11-16 лет. После 16-ти если будут хорошо играть, мы переведем их в основную сборную.

— Для любого спортсмена крайне важно быть эмоционально заряженным на борьбу, а для людей с инвалидностью это вдвойне необходимо. Для работы с командой вы привлекаете профессиональных психологов?

— На постоянной основе психологи не требуются, так как я с первых дней знаю парней, которые пришли в команду. Если кому-либо требуется такая поддержка, я индивидуально приглашаю специалиста. Например, во время тренировок одного нашего вратаря напугали сильными ударами мяча, так что он рефлекторно во время опасных моментов стал поворачиваться спиной к нападающим. После занятий с психологом эта проблема была решена, а голкипер вскоре был признан лучшим на чемпионате мира в Аргентины.

Sputnik Сборная Узбекистана инвалидов-ампутантов по футболу

— Содержание команды, даже любительской, требует серьезных вложений, особенно для участия в заграничных турнирах. Вам кто-то оказывает финансовую помощь?

— В отличие о полноценных официальных спортклубов у нас, увы, нет зарплаты и спонсоров, мы постоянно ищем материальную поддержку у неравнодушных людей. Проблема в том, что все предприятия или компании финансируют здоровых спортсменов. Когда я пришел в одну из таких организаций, мне сказали: "Извините, нас закрепили за женской волейбольной командой. Помимо спонсорства, мы также платим им зарплату. К сожалению, не можем вам помочь". Так, не найдя средства на поездку, нам однажды пришлось пропустить мировое первенство в Мексике.

По возможности помогают спортивные структуры. На международный турнир в Сочи, к примеру, нас отправляло Министерство спорта, оплатив дорогу, а расходы на питание и проживание взяла на себя Ассоциация футбола страны. Кстати, мы тогда стали победителями турнира, хотя рассчитывали максимум на "бронзу". Но в целом на системном уровне материальной поддержки очень не хватает.

Sputnik Сборная Узбекистана инвалидов-ампутантов по футболу

— Как высокие результаты сборной оценили на родине? Была ли торжественная встреча или подарки?

— Были устные поздравления от спортивных чиновников, но не более того. Конечно, немного обидно видеть, как встречают наших спортсменов олимпийцев и даже паралимпийцев после побед. Но мы ведь тоже ничем не хуже, тоже выступили достойно на мировом первенстве, поэтому хочется большего внимания, тем более наши игроки нуждаются и в моральной, и особенно в материальной поддержке. Я, например, запросил у Минспорта новые комплекты формы и спортивные сумки для своих игроков – долго оформляли нужные бумаги, обещали выделить, но пока так и не дождались.

(В Минспорта Узбекистана сообщили, что 2 декабря игрокам команды инвалидов выдали новую форму и амуницию).

— Помимо спонсорской помощи и гонораров есть ли еще какие-то вопросы, решение которых позволило бы облегчить жизнь игрокам и укрепить команду и без того блестяще выступающую на мировой арене?

— Да, я уже давно, но пока безуспешно, добиваюсь для своих чемпионов звания "Заслуженный мастер спорта". Мы четырежды выигрывали этот титул среди команд с игроками-инвалидами. Думаю, это более чем достаточно для хотя бы такого формального признания наших заслуг. В Госкомспорте говорят, что наш клуб официально не является членом ФИФА, а значит и таких званий нам не положено. Впрочем, обещали рассмотреть наши заявки – документы на некоторых игроков я уже подал. Будем ждать ответа.

Министерство спорта Узбекистана Сборная Узбекистана инвалидов-ампутантов по футболу

Дело ведь не в какой-то славе, ведь если бы игроки получили такое звание, им хотя бы еще одну "минималку" прибавили к пособию по инвалидности – все дополнительный доход в семью.

Сейчас уже шесть моих футболистов уехали в Турцию выступать в местном чемпионате. Там платят хорошо, проживание и питание бесплатное. Если получается, пусть играют ребята, зарабатывают деньги для семьи. Но при этом, если международный турнир или чемпионат мира, наши игроки всегда защищают честь Узбекистана, приезжая из-за границы. Им дорог престиж страны, но и жить на что-то нужно. Хотелось бы такой же поддержки и от нашего государства.

Мы привыкли преодолевать трудности, бороться до конца и в спорте, и в жизни. Нам бы только найти спонсора для обеспечения команды инвентарем и для организации поездок на турниры, да еще добиться официального статуса для ведущих игроков. А с остальным мы справимся, нам это по силам.