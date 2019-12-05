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Эммануэль Адебайор

Звезда "Реала" и "Манчестер Сити" переходит в "Пахтакор"

© AFP 2018 /
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191205/12946339/Zvezda-Real-Madrida-i-Manchester-Siti-perekhodit-v-Pakhtakor.html

Бывший форвард известнейших футбольных клубов на днях расторг контракт с турецким "Кайсериспором". Сейчас Адебайор находится в статусе свободного агента.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор договорился о переходе в ташкентский клуб "Пахтакор", пишет турецкое издание Milliyet. 

Шота Арвеладзе привел ташкентский «Пахтакор» к чемпионству в Узбекистане
© photo: Pakhtakor Football Club / FB
"Пахтакор" в двенадцатый раз стал чемпионом Узбекистана

Адебайор известен по выступлениям за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Тоттенхэм". В составе мадридского клуба тоголезец завоевал Кубок Испании. 

Ранее 35-летний форвард расторг контракт с турецким клубом "Кайсериспором", за который он выступал с лета 2019 года.

В настоящее время стоимость игрока по подсчетам немецкого сайта transfermarkt составляет 550 тысяч евро.

"Пахтакор" —  узбекистанский футбольный клуб из Ташкента, один из самых известных клубов Узбекистана и бывшего СССР. В настоящий момент "Пахтакором" руководит бывший грузинский нападающий Шота Арвеладзе. Команда лидирует в чемпионате Узбекистана, опережая ближайшего преследователя - ташкентский "Локомотив" - на 20 очков.

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Теги:
Реал Мадрид, Узбекистан, Пахтакор, Футболист



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