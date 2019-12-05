Звезда "Реала" и "Манчестер Сити" переходит в "Пахтакор"

Бывший форвард известнейших футбольных клубов на днях расторг контракт с турецким "Кайсериспором". Сейчас Адебайор находится в статусе свободного агента.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор договорился о переходе в ташкентский клуб "Пахтакор", пишет турецкое издание Milliyet.

Адебайор известен по выступлениям за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Тоттенхэм". В составе мадридского клуба тоголезец завоевал Кубок Испании.

Ранее 35-летний форвард расторг контракт с турецким клубом "Кайсериспором", за который он выступал с лета 2019 года.

В настоящее время стоимость игрока по подсчетам немецкого сайта transfermarkt составляет 550 тысяч евро.

"Пахтакор" — узбекистанский футбольный клуб из Ташкента, один из самых известных клубов Узбекистана и бывшего СССР. В настоящий момент "Пахтакором" руководит бывший грузинский нападающий Шота Арвеладзе. Команда лидирует в чемпионате Узбекистана, опережая ближайшего преследователя - ташкентский "Локомотив" - на 20 очков.