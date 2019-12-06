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Узбекистанец Никита Рафалович (слева) против спортсмена из Южной Кореи Ли Хва Джуна во время финального боя по тхэквондо среди мужчин-80 кг на Азиатских играх 2018

Узбекские тхэквондисты поборются за путевки в Токио-2020

© AFP 2018 / CHAIDEER MAHYUDDIN
Спорт
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После Гран-при сбор рейтинговых очков для участия в Токийской Олимпиаде-2020 будет завершен. Узбекские спортсмены имеют все шансы, чтобы завоевать путевки.

ТАШКЕНТ, 6 дек - Sputnik. В Москве стартуют соревнования из серии Гран-при по таэквондо, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

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Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Это последний турнир, в котором будут разыграны рейтинговые очки для участия в Токийской Олимпиаде.

В отборочном этапе соревнования от Узбекистана выступят Никита Рафалович (-80 кг) и Нигора Турсункулова (-67 кг).

Сегодня пройдут бои Никиты Рафаловича с австралицем Джеком Мартоном и Арона Кука (Молдова) с Раулем Мартинесом Гарсией (Испания). Победители этих двух схваток выдут в четвертьфинал. Сейчас Никита Рафалович занимает четвертое место в Олимпийском рейтинге и высокие шансы завоевать путевку.

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Нигора Турсункулова поборется с хорваткой Матеей Йелич. Лидер этого боя выйдет в полуфинал, где встретится или с Миленой Титонели (Бразилия), или Лауреной Уильямс (Великобритания), в зависимости от того, кто из них одержит победу в предстоящей схватке.

Спортсмены имеют все шансы на то, чтобы завоевать лицензии на Токио – 2020.

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Теги:
Олимпийские игры в Токио, спорт, Узбекистан



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