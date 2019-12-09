Оксана Чусовитина стала кандидатом в состав атлетов МОК

Гимнастка уже выразила благодарность Национальному олимпийскому комитету Узбекистан и МОК за выбор своей кандидатуры.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр Оксана Чусовитина претендует на вступление в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета, сообщается в Instagram.

"Дорогие мои, хочу поделиться с вами замечательной новостью. Сегодня я получила письмо от МОК, что меня выбрали в качестве одного из кандидатов в состав комиссии атлетов. Я хочу выразить благодарность Национальному олимпийскому комитету Узбекистан и МОК за выбор моей кандидатуры", – написала Оксана Чусовитина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oksana Chusovitina (@oksana2016) 5 Дек 2019 в 10:36 PST

Напомним, в октябре стало известно, что легендарная спортсменка примет участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

Эта Олимпиада станет для нее восьмой, к началу Игр гимнастке исполнится 45 лет.

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Оксана Чусовитина выступала за сборные СССР, Узбекистана, Германии и затем снова стала представлять Узбекистан. Она является единственной спортсменкой в мире, которая семь раз участвовала в Олимпийских играх. Ранее ей были присвоены ордена "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".

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Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.