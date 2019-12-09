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Игрок в крикет

В Узбекистане создана Федерация крикета

CC0 / Unsplash / samarth shirke
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191209/12969609/V-Uzbekistane-sozdana-Federatsiya-kriketa.html

Данная Федерация создана для дальнейшего развития искусства макома в Узбекистане, формирование репертуара искусства макома в соответствии с требованиями времени.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Узбекистане зарегистрировали Федерацию крикета, сообщает Министерство юстиции.

"Основная цель данной организации — популяризация и развитие крикета как вида спорта, всестороннее повышение его статуса, продвижение здорового образа жизни среди населения", - говорится в сообщении.

Также Минюст сообщает, что данная Федерация создана для дальнейшего развития искусства макома в Узбекистане, формирование репертуара искусства макома в соответствии с требованиями времени, созданий условий и широких возможностей для реализации творческого потенциала исполнителей макома.

Напомним, в октябре стало известно, что в Узбекистане в каждой специализированной школе-интернате олимпийского резерва будут созданы отделения регби.

В Узбекистане утверждены меры по развитию регби >>

Президент Шавкат Мирзиёев одобрил внедрение четырехэтапной системы проведения спортивных соревнований по регби.

Главные задачи новой программы по развитию регби в Узбекистане - повышение эффективности деятельности по отбору талантливой спортивной молодежи и качественной организации учебно-тренировочного процесса в регби, а также популяризация  регби и активное вовлечение молодежи в спортивные клубы.

Теги:
Спортсмен, Узбекистан, Узбекистан, спорт



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