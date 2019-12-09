В Узбекистане создана Федерация крикета

Данная Федерация создана для дальнейшего развития искусства макома в Узбекистане, формирование репертуара искусства макома в соответствии с требованиями времени.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Узбекистане зарегистрировали Федерацию крикета, сообщает Министерство юстиции.

"Основная цель данной организации — популяризация и развитие крикета как вида спорта, всестороннее повышение его статуса, продвижение здорового образа жизни среди населения", - говорится в сообщении.

Также Минюст сообщает, что данная Федерация создана для дальнейшего развития искусства макома в Узбекистане, формирование репертуара искусства макома в соответствии с требованиями времени, созданий условий и широких возможностей для реализации творческого потенциала исполнителей макома.

Напомним, в октябре стало известно, что в Узбекистане в каждой специализированной школе-интернате олимпийского резерва будут созданы отделения регби.

В Узбекистане утверждены меры по развитию регби >>

Президент Шавкат Мирзиёев одобрил внедрение четырехэтапной системы проведения спортивных соревнований по регби.

Главные задачи новой программы по развитию регби в Узбекистане - повышение эффективности деятельности по отбору талантливой спортивной молодежи и качественной организации учебно-тренировочного процесса в регби, а также популяризация регби и активное вовлечение молодежи в спортивные клубы.