Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без национального флага

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпийские игры в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В понедельник Исполком WADA решил на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. WADA намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.

"Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. <...> Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии", — сказал Кремлев.

Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.

"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — добавил Кремлев.

Он также заявил, что допинг — проблема не России, а всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно, либо конкретную федерацию".