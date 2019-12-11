Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без национального флага

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпийские игры в Токио без национального флага, заявил РИА Новости генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
В понедельник Исполком WADA решил на четыре года отстранить Россию от участия в крупных международных спортивных соревнованиях. WADA намерено допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только "чистых" атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе, то есть без флага и гимна страны. Также Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования и подавать заявки на их проведение.
Ранее сообщалось, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.
"Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает", — добавил Кремлев.
Он также заявил, что допинг — проблема не России, а всего мирового спорта, и обвинять нужно не страну, а "кого-то конкретно, либо конкретную федерацию".