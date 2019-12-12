Реконструкция "Пахтакора": уроки и опыт "Динамо" и "Газпром Арены"

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В недалеком будущем, возможно уже в 2020 году, самый легендарный стадион Узбекистана "Пахтакор" ожидает реконструкция, а то и полная его перестройка. Возведенная в середине прошлого столетия арена уже не отвечает требованиям ФИФА. Каким запомнился этот спорткомплекс ветеранам футбола и как подобные реконструкции проходили в России, читайте в нашем материале.
В футбольном клубе "Пахтакор" сообщили, что на строительство нового стадиона был объявлен международный конкурс, на который прислали свои работы около 20 компаний. Пока окончательного решения о сроках реконструкции и о конечном варианте проекта не принято, но, как заметили спортивные чиновники, это лишь дело времени.
Спортивная гордость Узбекистана
Стадион "Пахтакор" расположен в центре Ташкента. До недавнего времени это была главная футбольная арена республики. Комплекс вмещает до 35 тысяч болельщиков. Стадион открыт в 1956-м, а 20 августа того же года там состоялся первый официальный матч: между "Пахтакором" и "Динамо Тбилиси" в рамках чемпионата СССР. В сентябре ташкентцы на новом поле приняли албанскую команду "Динамо Тирана", сыграв первый международный матч. Здесь же проводились масштабные народные праздники - например, грандиозные торжества по случаю 2000-тысячелетия Ташкента.
Российский футболист, уроженец Ташкента, Валерий Кечинов за свою карьеру не раз выступал на стадионе "Пахтакор", сохранив приятные воспоминания об этом спорткомплексе.
"Поле хорошее, бытовые условия на уровне. Я думаю, сейчас много где стараются преобразить стадионы под европейский стиль, осовременить их. Это дает статус и, возможно, шанс принять крупные международные соревнования. Но в том виде, в котором я видел "Пахтакор" этим летом, он мне очень понравился", – сказал спортсмен.
С ним согласился коллега - советский и российский футболист Валерий Шмаров, который принял участие в матче памяти команды "Пахтакор-1979" в августе текущего года.
"На стадионе все чисто и аккуратно, поле шикарное, раздевалки удобные. Организация матча была замечательной. Но для проведения крупных футбольных турниров "Пахтакор" на данный момент не подходит. Там даже нет козырьков для зрителей, все под открытым небом. И снаружи с крупными российскими стадионами не сравнить. Есть над чем работать, и я уверен, после реконструкции арена будет намного лучше", – отметил Шмаров.
В современном Узбекистане "Пахтакор" — один из футбольных грандов, многократный чемпион страны и обладатель кубка. Разумеется, такой команде нужна подходящая арена, отвечающая международным стандартам.
Великие футбольные перестройки — "Динамо" и "Газпром Арена"
Всегда существует дилемма между строительством нового объекта и реконструкцией уже существующего. На окончательное решение влияют и финансовые возможности, и наличие свободных площадей, и состояние исходного комплекса.
Бум спортивного строительства в России пришелся на конец 2000-х — середину 2010-х годов. Сразу два события планетарного масштаба — зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу – потребовали модернизации инфраструктуры. Часть объектов реконструировали, какие-то построили с нуля. Если легендарный стадион "Лужники" — кстати, ровесник "Пахтакора" — подвергся глобальной перестройке внутри, но с сохранением фасада, то другой московской арене – "Динамо" — в этом смысле повезло меньше.
На крупнейшей в Союзе спортивной площадке могли одновременно заниматься около двух тысяч атлетов. После реконструкции в середине 1930-х вместимость арены выросла до 50 тысяч зрителей.
Третья, самая радикальная, реконструкция "Динамо" началась в 2008-м и растянулась на целых десять лет. В новом по сути спорткомплексе одну из деталь все-таки сохранили в первозданном, историческом виде — западную трибуну, та, что со стороны Ленинградского проспекта. Без этой составляющей проекты на конкурс даже не рассматривались. Первая игра на поле переименованного в "ВТБ Арена" стадиона прошла в мае 2019 года.
Однако всем было понятно, что арена абсолютно не выдерживает современных требований как в плане технической оснащенности, так и с точки зрения безопасности. По сути, она представляла собой большую яму с деревянными скамейками. К тому же из-за широкого легкоатлетического манежа зрительские места располагались слишком далеко от поля.
Реконструировать морально устаревшее сооружение на Крестовском острове не стали, а просто снесли объект и начали строительство на этом месте новой арены. Суперсовременный стадион на 62 тысячи зрителей (до 80 тысяч на концертах) с раздвижной крышей и всеми необходимыми инфраструктурными особенностями. Кстати, спроектирован он был по английской схеме, где поле как раз вплотную к трибунам, а значит все футбольные баталии как на ладони. Стройка затянулась на десятилетие и обошлась в рекордную сумму — 43 миллиарда рублей.
Однако теперь домашний стадион "Зенита" может без проблем принять турнир или матч любого уровня. На "Газпром Арене" проходили поединки Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018-го. В 2020-м именно Санкт-Петербург станет одним из хозяев европейского первенства.