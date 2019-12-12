Реконструкция "Пахтакора": уроки и опыт "Динамо" и "Газпром Арены"

Домашняя арена ташкентского "Пахтакора" в скором будущем должна преобразиться в современный спорткомплекс. А пока чиновники и бизнесмены изучают предложенные проекты, Sputnik решил вспомнить, как реконструировались такие грандиозные объекты в СССР и России.

ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik, Дмитрий Матвеев. В недалеком будущем, возможно уже в 2020 году, самый легендарный стадион Узбекистана "Пахтакор" ожидает реконструкция, а то и полная его перестройка. Возведенная в середине прошлого столетия арена уже не отвечает требованиям ФИФА. Каким запомнился этот спорткомплекс ветеранам футбола и как подобные реконструкции проходили в России, читайте в нашем материале.

В футбольном клубе "Пахтакор" сообщили, что на строительство нового стадиона был объявлен международный конкурс, на который прислали свои работы около 20 компаний. Пока окончательного решения о сроках реконструкции и о конечном варианте проекта не принято, но, как заметили спортивные чиновники, это лишь дело времени.

Сайт футбольного клуба "Пахтакор" План строительства нового стадиона "Пахтакор" со всей прилегающей инфраструктурой

Спортивная гордость Узбекистана

Стадион "Пахтакор" расположен в центре Ташкента. До недавнего времени это была главная футбольная арена республики. Комплекс вмещает до 35 тысяч болельщиков. Стадион открыт в 1956-м, а 20 августа того же года там состоялся первый официальный матч: между "Пахтакором" и "Динамо Тбилиси" в рамках чемпионата СССР. В сентябре ташкентцы на новом поле приняли албанскую команду "Динамо Тирана", сыграв первый международный матч. Здесь же проводились масштабные народные праздники - например, грандиозные торжества по случаю 2000-тысячелетия Ташкента.

© Sputnik / Виктор Чернов Узбекская ССР. Праздничный концерт в честь 2000-летия Ташкента на стадионе "Пахтакор".

Помимо одноименного клуба, на "Пахтакоре" играла домашние матчи и национальная сборная Узбекистана, а также юниоры и олимпийская команда. Как и в других странах, арену использовали и в качестве площадки для спортивных праздников или культурных мероприятий.

Российский футболист, уроженец Ташкента, Валерий Кечинов за свою карьеру не раз выступал на стадионе "Пахтакор", сохранив приятные воспоминания об этом спорткомплексе.

"Поле хорошее, бытовые условия на уровне. Я думаю, сейчас много где стараются преобразить стадионы под европейский стиль, осовременить их. Это дает статус и, возможно, шанс принять крупные международные соревнования. Но в том виде, в котором я видел "Пахтакор" этим летом, он мне очень понравился", – сказал спортсмен.

С ним согласился коллега - советский и российский футболист Валерий Шмаров, который принял участие в матче памяти команды "Пахтакор-1979" в августе текущего года.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Матч памяти футбольной команды "Пахтакор-79" в Ташкенте

"На стадионе все чисто и аккуратно, поле шикарное, раздевалки удобные. Организация матча была замечательной. Но для проведения крупных футбольных турниров "Пахтакор" на данный момент не подходит. Там даже нет козырьков для зрителей, все под открытым небом. И снаружи с крупными российскими стадионами не сравнить. Есть над чем работать, и я уверен, после реконструкции арена будет намного лучше", – отметил Шмаров.

"Пахтакор" — самый титулованный и самый известный клуб Узбекистана. Еще в советские годы он гремел на всю страну и считался "грозой авторитетов". К сожалению, всемирную известность команде придала трагедия 11 августа 1979 года. В небе над Днепродзержинском столкнулись два пассажирских самолета. В авиакатастрофе погибли 178 человек, в том числе 17 членов ташкентской команды.

В современном Узбекистане "Пахтакор" — один из футбольных грандов, многократный чемпион страны и обладатель кубка. Разумеется, такой команде нужна подходящая арена, отвечающая международным стандартам.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Зрители на стадионе "Пахтакор"

Великие футбольные перестройки — "Динамо" и "Газпром Арена"

Всегда существует дилемма между строительством нового объекта и реконструкцией уже существующего. На окончательное решение влияют и финансовые возможности, и наличие свободных площадей, и состояние исходного комплекса.

Бум спортивного строительства в России пришелся на конец 2000-х — середину 2010-х годов. Сразу два события планетарного масштаба — зимняя Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу – потребовали модернизации инфраструктуры. Часть объектов реконструировали, какие-то построили с нуля. Если легендарный стадион "Лужники" — кстати, ровесник "Пахтакора" — подвергся глобальной перестройке внутри, но с сохранением фасада, то другой московской арене – "Динамо" — в этом смысле повезло меньше.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Церемония открытия чемпионата мира по футболу 2018 на стадионе "Лужники"

Стадион "Динамо" открылся в 1923 году на пустыре возле детской больницы имени Святой Ольги в Орлово-Давыдовском переулке. Затем его преобразили к Всесоюзной спартакиаде в честь 10-летнего юбилея советской власти. К открытию соревнований построили три бетонных трибуны на 25 тысяч зрителей, высотою в 16 метров. 17 августа 1928 года стадион официально открыли матчем футбольного турнира Спартакиады между сборными Белорусской ССР и рабочих клубов Швейцарии. Кстати, комментировал встречу Вадим Синявский, в будущем один из основоположников спортивного радио, а затем и телерепортажа.

На крупнейшей в Союзе спортивной площадке могли одновременно заниматься около двух тысяч атлетов. После реконструкции в середине 1930-х вместимость арены выросла до 50 тысяч зрителей.

© Sputnik / О. Иванов Торжественная манифестация молодежи на стадионе "Динамо"

Третья, самая радикальная, реконструкция "Динамо" началась в 2008-м и растянулась на целых десять лет. В новом по сути спорткомплексе одну из деталь все-таки сохранили в первозданном, историческом виде — западную трибуну, та, что со стороны Ленинградского проспекта. Без этой составляющей проекты на конкурс даже не рассматривались. Первая игра на поле переименованного в "ВТБ Арена" стадиона прошла в мае 2019 года.

Именно "Динамо" принимал олимпийский футбольный турнир 1980 года. К этому событию арену существенно модернизировали, добавив мачты освещения. В конце XX века в этом спорткомплексе прошли первые Всемирные юношеские игры.

© Sputnik / Владимир Песня Здание центрального стадиона "Динамо" имени "Льва Яшина" в Москве

За почти 100 лет существования "Динамо" превратился из футбольного стадиона в крупный спортивный комплекс. Сегодня на его территории есть большая и малая спортивные арены, теннисные корты, бассейны, крупнейший в Европе гимнастический зал и футбольно-легкоатлетический манеж. А при реконструкции удалось хотя бы частично сохранить исторический облик объекта.

© Sputnik / Стадион имени Сергея Мироновича Кирова.

А вот спортивному гиганту из Северной столицы России – стадиону имени Кирова — повезло меньше. Одна из самых больших футбольных арен в мире была построена также в середине XX века. Он тоже пережил несколько реконструкций – в 1970-м, в 1980-м, а затем в середине 1990-х.

Однако всем было понятно, что арена абсолютно не выдерживает современных требований как в плане технической оснащенности, так и с точки зрения безопасности. По сути, она представляла собой большую яму с деревянными скамейками. К тому же из-за широкого легкоатлетического манежа зрительские места располагались слишком далеко от поля.

© Sputnik / Олег Макаров Вид сверху на стадион имени С.М. Кирова на Крестовом острове в городе Ленинграде. Открыт в 1950 году.

В Санкт-Петербурге на тот момент существовал всего один стадион международного уровня — "Петровский". Но его вместимость в 20 тысяч зрителей была явно мала.

Реконструировать морально устаревшее сооружение на Крестовском острове не стали, а просто снесли объект и начали строительство на этом месте новой арены. Суперсовременный стадион на 62 тысячи зрителей (до 80 тысяч на концертах) с раздвижной крышей и всеми необходимыми инфраструктурными особенностями. Кстати, спроектирован он был по английской схеме, где поле как раз вплотную к трибунам, а значит все футбольные баталии как на ладони. Стройка затянулась на десятилетие и обошлась в рекордную сумму — 43 миллиарда рублей.

Однако теперь домашний стадион "Зенита" может без проблем принять турнир или матч любого уровня. На "Газпром Арене" проходили поединки Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018-го. В 2020-м именно Санкт-Петербург станет одним из хозяев европейского первенства.

© Sputnik / Михаил Киреев Стадион "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге.

Подходы к обновлению спортивной инфраструктуры могут быть разные. Остается надеяться, что ташкентский "Пахтакор" в будущем превратится в современный спорткомплекс, но сохранит при этом свою идентичность и архитектурную преемственность.