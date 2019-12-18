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Двух узбекских борцов лишили "золота" чемпионата мира по курашу за допинг

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Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191218/13040445/Dvukh-uzbekskikh-bortsov-lishili-zolota-chempionata-mira-po-kurashu-za-doping.html

Чемпионат по курашу проходил в сентябре этого года в южнокорейском городе Чунгжу. Жабборов и Сулайманова завоевали на нем золотые медали.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Двое борцов из Узбекистана - Гулнор Сулаймонова и Аброр Жабборов - лишены золотых медалей чемпионата мира по курашу. Причиной стали положительные допинг-пробы, сообщает Zarnews со ссылкой на Федерацию кураша Узбекистана.

Также спортсменов отстранили от спорта на несколько лет: Сулаймонову – на четыре года, Жабборова – на два.

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GOH Chai Hin / AFP
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Причиной назвали применение узбекистанцами запрещенного вещества метаболит.

Чемпионат мира по курашу прошел в сентябре этого года в городе Чунгжу (Южная Корея). Выступая в составе сборной Узбекистана, борцы завоевали золотые медали. Однако теперь эти результаты будут аннулированы.

Впервые Сулаймонова завоевала золотую медаль на XVIII Азиатских играх в Индонезии, прошедших в прошлом года. Тогда кураш только вошел в программу игр. Как подчеркнули в Федерации, это достижение спортсменки не ставится под сомнение.

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Теги:
допинг, спорт, кураш, Узбекистан



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