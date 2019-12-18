Двух узбекских борцов лишили "золота" чемпионата мира по курашу за допинг

Чемпионат по курашу проходил в сентябре этого года в южнокорейском городе Чунгжу. Жабборов и Сулайманова завоевали на нем золотые медали.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Двое борцов из Узбекистана - Гулнор Сулаймонова и Аброр Жабборов - лишены золотых медалей чемпионата мира по курашу. Причиной стали положительные допинг-пробы, сообщает Zarnews со ссылкой на Федерацию кураша Узбекистана.

Также спортсменов отстранили от спорта на несколько лет: Сулаймонову – на четыре года, Жабборова – на два.

Причиной назвали применение узбекистанцами запрещенного вещества метаболит.

Чемпионат мира по курашу прошел в сентябре этого года в городе Чунгжу (Южная Корея). Выступая в составе сборной Узбекистана, борцы завоевали золотые медали. Однако теперь эти результаты будут аннулированы.

Впервые Сулаймонова завоевала золотую медаль на XVIII Азиатских играх в Индонезии, прошедших в прошлом года. Тогда кураш только вошел в программу игр. Как подчеркнули в Федерации, это достижение спортсменки не ставится под сомнение.