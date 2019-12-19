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Официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 Telstar 18

Стало известно, какое место в рейтинге FIFA заняла сборная Узбекистана в 2019 году

© Sputnik / Алексей Филиппов
Спорт
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Sputnik Узбекистан
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Еще три месяца назад национальная команда находилась на 88-м месте, в декабре узбекским футболистам удалось подняться на три строчки.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. В обновленном рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная Узбекистана по футболу по-прежнему занимает 85-е место.

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Федерация футбола Узбекистана
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В период с февраля по декабрь этого года национальной команде удалось подняться на четыре строчки.

Среди сборных команд Азии Узбекистан занимает 12-е место после Сирии и Омана.

Первое место в рейтинге FIFA сохранила сборная Бельгии, второе заняла команда Франции, третье – Бразилия. Далее идут Англия, Уругвай и Хорватия.

Примечательно, что тройка лидеров сохранилась с начала года, а в топ-6 в феврале вместо Уругвая входила Португалия.

Ранее FIFA назвала лучшего футболиста года. Им стал аргентинец Лионель Месси ("Барселона"). Его соперниками были Криштиану Роналду ("Ювентус") и Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль").

Теги:
FIFA, футбол, Узбекистан



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