"Узбектелеком" стал победителем Всероссийского турнира "XV Кубок Связи и IT"

В прошедшем в Москве состязании среди связистов участвовала и узбекская делегация в лице сотрудников крупнейшей телекоммуникационной компании республики "Узбектелеком" и произвела триумф.

ТАШКЕНТ, 19 дек – Sputnik. Команда "Узбектелеком" по волейболу заняла первое место во Всероссийском турнире "XV Кубок Связи и IT".

Юбилейный благотворительный турнир состоялся в Москве. В нем приняли участие сразу две узбекские команды по волейболу и мини-футболу из числа сотрудников АК "Узбектелеком".

Турнир по мини-футболу прошел на манеже "Спартак им. Ф.Ф. Черенкова", где узбекская команда заняла 4-е место. Более успешным для узбекской делегации оказался турнир по волейболу. Здесь команда сотрудников "Узбектелеком" триумфально заняла первое место.

Мероприятие организовано спортивным агентством "Лига Виктори" при поддержке и участии российского агентства связи, исполнительного комитета регионального содружества в области связи, COMNEWS, профсоюза работников связи России и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

Среди участников турниров работники отрасли связи, телеком, IT и провайдеры. Из стран СНГ также участвовала команда из Беларуси - "Белтелеком".

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Матчи судили профессиональные судьи из Ассоциации мини-футбола России. Церемония награждения прошла с участием звезд российского футбола.