В Ташкенте пройдут Международные игры олимпийской солидарности

Спортивные мероприятия в столице пройдут в рамках реализации указа президента о подготовке узбекских спортсменов к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте с 6 по 9 февраля пройдут Международные игры олимпийской солидарности и Азиатский юношеский чемпионат по тяжелой атлетике, сообщается на сайте Uzbekistan.travel.

Площадкой для проведения соревнований среди юношеских сборных станет спортивный комплекс Sahovat Sport Servis, который находится в Юнусабадском районе.

В публикации отмечается, что в столицу республики приедут отечественные и зарубежные спортсмены различных весовых категорий. Также соревнования посетят специалисты Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA).

Мероприятия пройдут в рамках реализации указа президента о подготовке узбекских спортсменов к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм, а также в соответствии с календарем соревнований Азиатской федерации тяжелой атлетики.

Напомним, следующие летние ОИ пройдут в 2020 году в Токио.

Ранее сообщалось, что трехкратный призер Олимпиад в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская сможет выступить на Играх в Токио под флагом Узбекистана.