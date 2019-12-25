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Олимпиада 2014.

В Ташкенте пройдут Международные игры олимпийской солидарности

© Sputnik / Максим Богодвид
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191225/13106417/V-Tashkente-proydut-Mezhdunarodnye-igry-olimpiyskoy-solidarnosti.html

Спортивные мероприятия в столице пройдут в рамках реализации указа президента о подготовке узбекских спортсменов к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте с 6 по 9 февраля пройдут Международные игры олимпийской солидарности и Азиатский юношеский чемпионат по тяжелой атлетике, сообщается на сайте Uzbekistan.travel.

Оксана Чусовитина (Узбекистан) перед выполнением опорного прыжка в финале соревнований среди женщин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Чусовитина о своих восьмых Играх, отстранении россиян и публичности спортсменов
Площадкой для проведения соревнований среди юношеских сборных станет спортивный комплекс Sahovat Sport Servis, который находится в  Юнусабадском районе.

В публикации отмечается, что в столицу республики приедут отечественные и зарубежные спортсмены различных весовых  категорий. Также соревнования посетят специалисты Всемирной антидопинговой ассоциации (WADA).

Мероприятия пройдут в рамках реализации указа президента о подготовке узбекских спортсменов к XXXII летним Олимпийским и XVI Паралимпийским играм, а также в соответствии с календарем соревнований Азиатской федерации тяжелой атлетики.

Напомним, следующие летние ОИ пройдут в 2020 году в Токио. 

Ранее сообщалось, что трехкратный призер Олимпиад в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская сможет выступить на Играх в Токио под флагом Узбекистана.

Теги:
спорт, Узбекистан, Соревнования, Ташкент



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