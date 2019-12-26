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Защитник сборной Узбекистана Анзур Исмаилов

Анзур Исмаилов вернулся в ташкентский "Пахтакор"

Ассоциация футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191226/13112249/Anzur-Ismailov-vernulsya-v-tashkentskiy-Pakhtakor.html

До этого футболист выходил на поле за столичный "Локомотив". Также он играл за национальную сборную Узбекистана, объявил о завершении карьеры в ней в сентябре этого года.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Футболист Анзур Исмаилов вновь стал игроком ташкентского "Пахтакора", сообщили в пресс-службе клуба.

"Вернувшись в качестве свободного агента в “Пахтакор”, Анзур Исмаилов подписал с нашим клубом контракт на один год, — говорится в публикации. — Надеемся, что он внесет свой вклад в наши победы! С возвращением, Анзур!"

Исмаилов играет на позиции защитника. За "Пахтакор" он выступал в 2003-2009 годах. После провел один сезон в "Бунёдкоре", принял участие в 25 матчах и забил два гола.

В феврале 2011-го перешел в китайский клуб "Чанчунь Ятай", затем — в ташкентский "Локомотив".

Играл за национальную сборную Узбекистана, объявил о завершении карьеры в ней в сентябре этого года.




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