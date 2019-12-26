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Баходир Джалолов

В Узбекистане назван лучший спортсмен года

Федерация бокса Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191226/13113605/V-Uzbekistane-nazvan-luchshiy-sportsmen-goda.html

В 2019 году лучшим спортсменом среди мужчин стал боксер, обладатель золотой медали чемпионата мира в Екатеринбурге Баходир Джалолов.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Лучшим спортсменом среди мужчин в Узбекистане в уходящем году признан боксер-тяжеловес Баходир Джалолов, сообщает пресс-служба Федерации бокса республики.

В 2019-м Джалолов отличился уверенной победой на чемпионате мира в Екатеринбурге, где завоевал золотую медаль. По итогам турнира спортсмена в числе остальных членов команды наградил президент страны Шавкат Мирзиёев. Джалолов был удостоен медали "Гордость Узбекистана".

Баходир Джалолов (Узбекистан) завоевавший золотую медаль на церемонии награждения призеров в весовой категории свыше 91 кг на ХХ чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге.
© Sputnik / Павел Лисицын
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На чемпионате мира в России узбекский тяжеловес отличился тем, что в одном из боев нокаутировал оппонента из США, которого увезли с ринга в больницу. Позднее Джалолов навестил поверженного соперника, пожелал ему здоровья и успехов в карьере, заметив, что боксеры вне соревнований вполне могут быть друзьями.

Ранее Ассоциация футбола Узбекистана назвала также лучшего игрока уходящего года. Им стал форвард национальной сборной и российского клуба "Ростов" Элдор Шомуродов.

Теги:
спорт, Бокс, Узбекистан



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