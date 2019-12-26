В Узбекистане назван лучший спортсмен года

В 2019 году лучшим спортсменом среди мужчин стал боксер, обладатель золотой медали чемпионата мира в Екатеринбурге Баходир Джалолов.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Лучшим спортсменом среди мужчин в Узбекистане в уходящем году признан боксер-тяжеловес Баходир Джалолов, сообщает пресс-служба Федерации бокса республики.

В 2019-м Джалолов отличился уверенной победой на чемпионате мира в Екатеринбурге, где завоевал золотую медаль. По итогам турнира спортсмена в числе остальных членов команды наградил президент страны Шавкат Мирзиёев. Джалолов был удостоен медали "Гордость Узбекистана".

На чемпионате мира в России узбекский тяжеловес отличился тем, что в одном из боев нокаутировал оппонента из США, которого увезли с ринга в больницу. Позднее Джалолов навестил поверженного соперника, пожелал ему здоровья и успехов в карьере, заметив, что боксеры вне соревнований вполне могут быть друзьями.

Ранее Ассоциация футбола Узбекистана назвала также лучшего игрока уходящего года. Им стал форвард национальной сборной и российского клуба "Ростов" Элдор Шомуродов.