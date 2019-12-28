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Футбольные мячи

Стало известно, чем займутся футболисты Узбекистана в новогодние праздники

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191228/13124074/Stalo-izvestno-chem-zaymutsya-futbolisty-Uzbekistana-v-novogodnie-prazdniki.html

Завершив учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, узбекские футболисты 1 января отправятся в Бангкок (Таиланд). Затем, после товарищеского матча с Катаром отбудут в город Сонгкхла, где проведут первую игру в рамках чемпионата Азии.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу в рамках подготовки к чемпионату Азии последний товарищеский матч проведет против команды Катара в Бангкоке 3 января, сообщает НОК Узбекистана.

Ассоциация футбола Узбекистана
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Завершив учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, узбекские футболисты 1 января отправятся в Бангкок (Таиланд). Затем, после товарищеского матча с Катаром отбудут в город Сонгкхла, где проведут первую игру в рамках чемпионата Азии.

Олимпийская сборная Узбекистана 9 января выйдет на поле против команды Ирана. Матч пройдет на стадионе "Тинсуланон".

Напоминаем подопечники Любинко Друловича завтра проведут товарищеский матч с представителями первого дивизиона ОАЭ "Аль Хамрия".

Теги:
Чемпионат Азии по футболу, матч, Сборная Узбекистана, Футбол, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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