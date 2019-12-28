Стало известно, чем займутся футболисты Узбекистана в новогодние праздники

Завершив учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, узбекские футболисты 1 января отправятся в Бангкок (Таиланд). Затем, после товарищеского матча с Катаром отбудут в город Сонгкхла, где проведут первую игру в рамках чемпионата Азии.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу в рамках подготовки к чемпионату Азии последний товарищеский матч проведет против команды Катара в Бангкоке 3 января, сообщает НОК Узбекистана.

Завершив учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, узбекские футболисты 1 января отправятся в Бангкок (Таиланд). Затем, после товарищеского матча с Катаром отбудут в город Сонгкхла, где проведут первую игру в рамках чемпионата Азии.

Олимпийская сборная Узбекистана 9 января выйдет на поле против команды Ирана. Матч пройдет на стадионе "Тинсуланон".

Напоминаем подопечники Любинко Друловича завтра проведут товарищеский матч с представителями первого дивизиона ОАЭ "Аль Хамрия".