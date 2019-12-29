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Олимпийская сборная Узбекистана по футболу U-23

Футболисты узбекской олимпийской сборной готовится к Кубку Азии в Таиланде

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20191229/13130389/Olimpiyskaya-sbornaya-Uzbekistana-po-futbolu-gotovitsya-k-Kubku-Azii-v-OAE.html

Подопечные Любинко Друловича в ходе подготовки провели три товарищеских матча и во всех поединках одержали победу.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана U-23 готовится к чемпионату Азии, который пройдет с 8 по 26 января в Таиланде. К турниру команда готовится в Объединенных Арабских Эмиратах, передает пресс-служба Ассоциации футбола республики.

Подопечные Любинко Друловича проводит тренировки два раза в день. Кроме того, в ходе подготовки к континентальному первенству узбекистанцы уже сыграли три товарищеских матча, одержав три победы.

Очередная встреча проходит 29 декабря против команды из ОАЭ Аль Хамрия. АФУ уже опубликовала стартовый состав на этот поединок.

Первого января олимпийская сборная отправится в Таиланд, где в финальной подготовительной игре померится силами в Бангкоке со сборной Катара.

Непосредственно на чемпионате Азии Узбекистан стартует 9 января. В дебютной встрече узбекистанцы выйдут на поле против команды Ирана.

Теги:
ОАЭ, Футбол, Узбекистан



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