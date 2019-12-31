Победы и рекорды-2019: десять главных спортивных событий года в Узбекистане

Дмитрий Матвеев, Sputnik.

Сборная Узбекистана выступила на Кубке Азии

С 5 января по 1 февраля 2019 года в городах Объединенных Арабских Эмиратов проходил Кубок Азии. Это 17-й по счету футбольный турнир среди национальных сборных стран – членов Азиатской конфедерации футбола. Участие принимали 24 команды, победила сборная Катара.

Кубок Азии 2019 - спецпроект Sputnik Узбекистан >>

В составе узбекской команды выступали 23 футболиста. В первом же матче группового этапа "Белые волки" одержала победу над Оманом. Затем игроки всухую обыграли соперников из Туркменистана, но в третьем поединке уступили Японии. В итоге сборная Узбекистана преодолела групповой этап и вышла в 1/8 финала. В плей-оффе подопечные Эктора Купера в драматичном поединке проиграли австралийцам в серии пенальти.

После выступления на Кубке Азии сборная Узбекистана поднялась на шесть позиций в обновленном рейтинге ФИФА. По итогам 2019 года национальная команда республики занимает 85-е место (из 211).

Чемпионат Узбекистана по хоккею

Первый в независимом Узбекистане полноценный чемпионат по хоккею (УХЛ) состоялся в Ташкенте под эгидой созданной национальной федерации этого вида спорта в феврале-апреле 2019 года. Это второй по счету розыгрыш Узбекской хоккейной лиги. Предыдущий, неполный розыгрыш УХЛ проходил в 2013-м, но не завершился по ряду причин.

В этом сезоне на турнире выступили 4 хоккейных клуба, все представлявшие Ташкент: "Бинокор", "Семург", "Ташкент" и "Хумо". В регулярном чемпионате каждая команда провела 12 матчей. За клубы играли как молодые хоккеисты, так и ветераны, некоторые из них уже работают тренерами. Поскольку в республике мало хоккеистов, в команды временно привлекли ряд молодых спортсменов из России, большинство которых (или их родители) родом из Узбекистана. Таким образом в Узбекской хоккейной лиге-2019 были российские легионеры. Победителем УХЛ стал хоккейный клуб "Семург".

Изначально чемпионат планировали провести в новом Ледовом дворце "Хумо Арена", но этот спорткомплекс официально открыли лишь в середине марта 2019-го. Узбекскую хоккейную лигу 2020 года решили уже точно провести в новом комплексе.

Ледовый дворец Humo Arena

Пятнадцатого марта 2019 года в Ташкенте открылся ледовый комплекс Humo Arena. На празднике выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель, звезды мирового спорта и артисты эстрады. После официальной церемонии состоялся товарищеский матч между легендами хоккея и молодыми узбекскими хоккеистами.

40 лет трагедии "Пахтакор-79"

Сегодня в Humo Arena проводятся мероприятия любого масштаба: спортивные выступления и соревнования, концерты, танцевальные шоу, выставки, форумы и многое другое. Вместимость комплекса – более 12 тысяч зрителей. Humo Arena представляет собой современное стеклянное здание. Его дизайн напоминает птицу Хумо – узбекский символ любви, счастья и свободы; прогулочные тротуары выполнены в виде крыла птицы.

Первого августа 2019 года исполнилось 40 лет со дня авиакатастрофы, в которой погибли в том числе члены узбекской команды "Пахтакор". В память о трагедии на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте прошел матч ветеранов сборной России и сборной Узбекистана. Товарищеские игры состоялись и сразу в нескольких российских городах: Москве, Петрозаводске, Липецке и Нижневартовске. Также провела матч общественная организация узбеков в Нью-Йорке. Все эти мероприятия стали данью уважения к погибшим футболистам.

Узбекские боксеры - триумфаторы ЧМ

Футбольный клуб "Пахтакор" из Ташкента – один из самых известных клубов Узбекистана и бывшего СССР. Он выступал в различных по уровню лигах чемпионата СССР, включая Высшую. 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском (Каменское), недалеко от Днепропетровска, в результате трагической ошибки авиадиспетчера столкнулись два самолета Ту-134. Погибли 178 человек, включая 17 членов клуба "Пахтакор" (14 игроков, второй тренер, администратор и врач). Они летели в Минск на матч чемпионата СССР с местным "Динамо".

В Екатеринбурге с 8 по 21 сентября проходил XX чемпионат мира по боксу. Узбекистан на первенстве представляли восемь спортсменов, из которых пятеро прошли в финал.

Узбекские боксеры стали настоящими триумфаторами прошедшего ЧМ. Три "золота" завоевали Шахобиддин Зоиров, Баходир Джалолов и Миразизбек Мирзахалилов, "серебро" у Дильшода Рузметова, а бронзовая награда на счету Бобоусмона Батурова. По итогам турнира они завоевали пять наград, три из которых высшей пробы. Это позволило Узбекистану занять первое общекомандное место.

На родине спортсменов встречали как настоящих героев, а заслуженные награды им вручил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Узбекистан стал членом Международной федерации хоккея

В конце сентября 2019 года произошло историческое событие для узбекского хоккея: Федерацию хоккея республики, наряду с еще шестью странами, приняли в члены Международной федерации хоккея с шайбой. Это случилось в ходе конгресса организации, который состоялся в Риме. Новый статус хоккейной федерации должен дать больше возможностей для развития этого вида спорта в Узбекистане: участие национальных команд в чемпионатах мира и континентов, доступ к образовательным программам и событиям, новые контакты и связи с другими членами международной организации. Узбекистан стал четвертым представителем Центральноазиатского региона в Международной федерации хоккея с шайбой вслед за Казахстаном, Туркменией и Кыргызстаном.

Хабиб в Ташкенте - первый турнир MMA в Узбекистане

Федерация хоккея Узбекистана образовалась в марте 2018-го, а первый полноценный чемпионат страны состоялся весной уходящего года. Летом клуб "Хумо" был заявлен для участия во второй по силе российской лиге, Высшей хоккейной лиге, а "Хумо-2" – в чемпионате Казахстана. Обе эти команды проводят свои матчи на ультрасовременной Humo Arena в Ташкенте.

Столицу Узбекистана 23 ноября посетили представители знаменитой фамилии Нурмагомедовых – чемпион UFC в легком весе Хабиб и его двоюродный брат Умар. Младший Нурмагомедов прилетел ради участия в местном турнире по смешанным единоборствам, а Хабиб – чтобы поддержать брата. В Ташкенте знаменитого спортсмена встречали тысячи фанатов и сотни журналистов. Как только Хабиб сошел с трапа самолета, получил массу внимания и азиатские сладости в угощение.

В узбекской столице Умар Нурмагомедов защитил свой титул на турнире GFC20. Бой завершился всего через несколько минут после стартового гонга: Умар одолел соперника – аргентинца Брайана Гонсалеса – в первом же раунде удушающим приемом. В активе кузена Хабиба – 11 побед и ни одного поражения. Теперь боец намерен перейти в UFC.

Старший брат поздравил Умара с яркой и уверенной победой. Он также поблагодарил организаторов турнира и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за внимание к развитию спорта в республике. В ходе пресс-конференции Хабиб сказал, что готов помогать всем талантливым бойцам, в том числе из Узбекистана, которые захотят начать свою карьеру на мировом ринге.

Узбекистан в отборе к чемпионату мира 2022 года по футболу в Катаре

Сборная Узбекистана никогда не выделялась серьезными результатами среди азиатских футбольных сборных. Тем интереснее наблюдать за ее выступлением в отборочном турнире к ЧМ-2022.

Отборочный турнир в этом году разбили на четыре раунда. В первом 12 самых слабых азиатских сборных сыграли в шести парах и определили шестерых счастливчиков, которые вышли во второй раунд – групповой этап. На групповом этапе 40 сборных разбили на 8 групп по 5 команд в каждой. 8 победителей групп напрямую пройдут в третий раунд. К ним присоединятся еще 4 лучшие команды из числа тех, кто занял вторые места. Формат, по которому команды сыграют в третьем и четвертом раундах, пока неизвестен. Напрямую в финальный турнир выйдут всего 4 национальные сборные, еще одна поборется за путевку в межконтинентальном стыковом матче. Помимо этого, место на ЧМ-2022 уже гарантировал себе Катар как хозяин соревнований.

Равшан Ирматов покидает поле

Узбекистан во втором раунде попал в группу D вместе с Палестиной, Йеменом, Сингапуром и Саудовской Аравией. Из пяти уже прошедших матчей сборная Узбекистана выиграла три, а два проиграла. Однако в своей группе она все равно лидирует, поскольку сборная Саудовской Аравии, ее основной соперник в борьбе за выход на ЧМ-2022, сыграла на матч меньше. В оставшихся трех матчах, которые пройдут с марта по июнь 2020 года, узбекистанцы постараются пробиться в третий раунд.

Легендарный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру. На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.

От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова =>>

Ирматов — девятикратный лучший судья года в Узбекистане. Больше 16 лет он был рефери в ФИФА, став рекордсменом по числу матчей в финальных стадиях чемпионатов мира: пять игр на ЧМ-2010 в ЮАР, четыре — в рамках ЧМ-2014 и две — на мундиале 2018 года в России.

Узбекский рефери пять раз признавался лучшим судьей года в Азии, а также получил престижную награду Global Soccer Awards в номинации "Лучший арбитр года в мире". В 2013-м его включили в десятку лучших рефери планеты по версии IFFHS.

Элдор Шомуродов - голеодор РФПЛ, жених и лучший футболист года

В этом сезоне узбекский футболист Элдор Шомуродов, выступающий за клуб "Ростов", сыграл 19 матчей. Нападающий забил 10 голов и отметился пятью результативными передачами. В гонке лучших бомабрдиров российского чемпионата узбекистанец уступает только Артёму Дзюбе, в активе которого 11 голов.

Элдор родился в 1995 году в городе Джаркурган, на границе с Афганистаном. Он начал заниматься футболом в 6 лет, с 11 – учился в Академии футбольного клуба "Машъал". Далее он играл за эту команду, с 2015 года – за ташкентский "Бунёдкор". Шомуродов сыграл несколько матчей за юношескую сборную Узбекистана (до 2016-го – за молодежную сборную). Его часто приглашали, и он стал одним из главных игроков сборной. На Кубке Азии-2019 Элдор забил несколько победных мячей в матчах группового этапа.

В июле 2017-го Элдор перешел в российский клуб "Ростов", с которым подписал контракт на 2,5 года. Этим летом "Ростов" продлил контракт с Шомуродовым на пять лет. В августе 2019-го узбекского футболиста признали лучшим игроком месяца в Российской Премьер-Лиге. Эксперты считают Элдора одним из главных открытий этого сезона РПЛ.

Итоги года выдались у него более чем удачными: Ассоциация футбола Узбекистана признала форварда лучшим игроком года. Кроме того, он вошел в шорт-лист претендентов на звание "Лучший футболист Азии". На личном фронте у Элдора также знаковые перемены - пресс-служба "Ростова" в конце декабря обнародовала кадры со свадьбы своего ведущего игрока. Поздравляем и желаем новых успехов и голов!