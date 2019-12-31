Победы и рекорды-2019: десять главных спортивных событий года в Узбекистане

Дмитрий Матвеев, Sputnik.
Сборная Узбекистана выступила на Кубке Азии
С 5 января по 1 февраля 2019 года в городах Объединенных Арабских Эмиратов проходил Кубок Азии. Это 17-й по счету футбольный турнир среди национальных сборных стран – членов Азиатской конфедерации футбола. Участие принимали 24 команды, победила сборная Катара.
Кубок Азии 2019 - спецпроект Sputnik Узбекистан >>
После выступления на Кубке Азии сборная Узбекистана поднялась на шесть позиций в обновленном рейтинге ФИФА. По итогам 2019 года национальная команда республики занимает 85-е место (из 211).
Чемпионат Узбекистана по хоккею
Первый в независимом Узбекистане полноценный чемпионат по хоккею (УХЛ) состоялся в Ташкенте под эгидой созданной национальной федерации этого вида спорта в феврале-апреле 2019 года. Это второй по счету розыгрыш Узбекской хоккейной лиги. Предыдущий, неполный розыгрыш УХЛ проходил в 2013-м, но не завершился по ряду причин.
Изначально чемпионат планировали провести в новом Ледовом дворце "Хумо Арена", но этот спорткомплекс официально открыли лишь в середине марта 2019-го. Узбекскую хоккейную лигу 2020 года решили уже точно провести в новом комплексе.
Ледовый дворец Humo Arena
Пятнадцатого марта 2019 года в Ташкенте открылся ледовый комплекс Humo Arena. На празднике выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель, звезды мирового спорта и артисты эстрады. После официальной церемонии состоялся товарищеский матч между легендами хоккея и молодыми узбекскими хоккеистами.
40 лет трагедии "Пахтакор-79"
Первого августа 2019 года исполнилось 40 лет со дня авиакатастрофы, в которой погибли в том числе члены узбекской команды "Пахтакор". В память о трагедии на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте прошел матч ветеранов сборной России и сборной Узбекистана. Товарищеские игры состоялись и сразу в нескольких российских городах: Москве, Петрозаводске, Липецке и Нижневартовске. Также провела матч общественная организация узбеков в Нью-Йорке. Все эти мероприятия стали данью уважения к погибшим футболистам.
Узбекские боксеры - триумфаторы ЧМ
В Екатеринбурге с 8 по 21 сентября проходил XX чемпионат мира по боксу. Узбекистан на первенстве представляли восемь спортсменов, из которых пятеро прошли в финал.
На родине спортсменов встречали как настоящих героев, а заслуженные награды им вручил президент страны Шавкат Мирзиёев.
Узбекистан стал членом Международной федерации хоккея
В конце сентября 2019 года произошло историческое событие для узбекского хоккея: Федерацию хоккея республики, наряду с еще шестью странами, приняли в члены Международной федерации хоккея с шайбой. Это случилось в ходе конгресса организации, который состоялся в Риме. Новый статус хоккейной федерации должен дать больше возможностей для развития этого вида спорта в Узбекистане: участие национальных команд в чемпионатах мира и континентов, доступ к образовательным программам и событиям, новые контакты и связи с другими членами международной организации. Узбекистан стал четвертым представителем Центральноазиатского региона в Международной федерации хоккея с шайбой вслед за Казахстаном, Туркменией и Кыргызстаном.
Хабиб в Ташкенте - первый турнир MMA в Узбекистане
Столицу Узбекистана 23 ноября посетили представители знаменитой фамилии Нурмагомедовых – чемпион UFC в легком весе Хабиб и его двоюродный брат Умар. Младший Нурмагомедов прилетел ради участия в местном турнире по смешанным единоборствам, а Хабиб – чтобы поддержать брата. В Ташкенте знаменитого спортсмена встречали тысячи фанатов и сотни журналистов. Как только Хабиб сошел с трапа самолета, получил массу внимания и азиатские сладости в угощение.
Старший брат поздравил Умара с яркой и уверенной победой. Он также поблагодарил организаторов турнира и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева за внимание к развитию спорта в республике. В ходе пресс-конференции Хабиб сказал, что готов помогать всем талантливым бойцам, в том числе из Узбекистана, которые захотят начать свою карьеру на мировом ринге.
Узбекистан в отборе к чемпионату мира 2022 года по футболу в Катаре
Сборная Узбекистана никогда не выделялась серьезными результатами среди азиатских футбольных сборных. Тем интереснее наблюдать за ее выступлением в отборочном турнире к ЧМ-2022.
Отборочный турнир в этом году разбили на четыре раунда. В первом 12 самых слабых азиатских сборных сыграли в шести парах и определили шестерых счастливчиков, которые вышли во второй раунд – групповой этап. На групповом этапе 40 сборных разбили на 8 групп по 5 команд в каждой. 8 победителей групп напрямую пройдут в третий раунд. К ним присоединятся еще 4 лучшие команды из числа тех, кто занял вторые места. Формат, по которому команды сыграют в третьем и четвертом раундах, пока неизвестен. Напрямую в финальный турнир выйдут всего 4 национальные сборные, еще одна поборется за путевку в межконтинентальном стыковом матче. Помимо этого, место на ЧМ-2022 уже гарантировал себе Катар как хозяин соревнований.
Равшан Ирматов покидает поле
Легендарный узбекский арбитр ФИФА Равшан Ирматов официально завершил судейскую карьеру. На торжественном мероприятии ему была вручена памятная награда за вклад в развитие футбола.
От свистка до свистка: самые яркие моменты карьеры Равшана Ирматова =>>
Узбекский рефери пять раз признавался лучшим судьей года в Азии, а также получил престижную награду Global Soccer Awards в номинации "Лучший арбитр года в мире". В 2013-м его включили в десятку лучших рефери планеты по версии IFFHS.
Элдор Шомуродов - голеодор РФПЛ, жених и лучший футболист года
В этом сезоне узбекский футболист Элдор Шомуродов, выступающий за клуб "Ростов", сыграл 19 матчей. Нападающий забил 10 голов и отметился пятью результативными передачами. В гонке лучших бомабрдиров российского чемпионата узбекистанец уступает только Артёму Дзюбе, в активе которого 11 голов.
Элдор родился в 1995 году в городе Джаркурган, на границе с Афганистаном. Он начал заниматься футболом в 6 лет, с 11 – учился в Академии футбольного клуба "Машъал". Далее он играл за эту команду, с 2015 года – за ташкентский "Бунёдкор". Шомуродов сыграл несколько матчей за юношескую сборную Узбекистана (до 2016-го – за молодежную сборную). Его часто приглашали, и он стал одним из главных игроков сборной. На Кубке Азии-2019 Элдор забил несколько победных мячей в матчах группового этапа.
Итоги года выдались у него более чем удачными: Ассоциация футбола Узбекистана признала форварда лучшим игроком года. Кроме того, он вошел в шорт-лист претендентов на звание "Лучший футболист Азии". На личном фронте у Элдора также знаковые перемены - пресс-служба "Ростова" в конце декабря обнародовала кадры со свадьбы своего ведущего игрока. Поздравляем и желаем новых успехов и голов!